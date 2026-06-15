Prezident Pavel prověřoval stav státních hmotných rezerv

Už před jednáním prezidentská kancelář avizovala, že jednání Pavla se Švagrem se zaměří na připravenost České republiky na krizové situace, stav a využití strategických zásob a na koordinaci Správy rezerv s klíčovými oblastmi jako obrana, doprava nebo energetika.
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Jednání naopak nemělo souviset se středečním jednání Bezpečnostní rady státu.
SSHR spravuje hmotné rezervy státu, které jsou z více než poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty. Správa například během současné ropné krize po začátku konfliktu na Blízkém východě půjčila po rozhodnutí vlády 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových zásob rafinériím Orlen Unipetrol.
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Důvodem bylo omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. Zásobování českého trhu pohonnými hmotami ale podle správy funguje normálně a paliv je dostatek.