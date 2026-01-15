Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny, ve Lvově se zajímal o obranu proti dronům

Pavel ve Lvově absolvoval pracovní oběd s předsedou vojenské správy Lvovské oblasti Maksymem Kozyckým a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou.
S náměstkem ministra zahraničí Oleksandrem Miščenkovem Pavel hovořil mimo jiné o tom, jak může vypadat vzájemná obranná pomoc, například v oblasti protidronové obrany. V doprovodu lvovského starosty Andrije Sadového a dalších představitelů se zúčastnil také pietního aktu na Lyčakivském hřbitově, kde uctil padlé ukrajinské vojáky.
Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.
Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit
Tématem nynější cesty má být především vyjádření podpory Ukrajině, která již téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské invazi. Český prezident chce rovněž poukázat na humanitární aspekt války a na potřebu rekonstrukce země.
Pavel přicestoval na Ukrajinu necelý týden poté, co zemi navštívil šéf české diplomacie Petr Macinka. Ministr svému ukrajinskému protějšku Andriji Sybihovi mimo jiné potvrdil, že česká muniční iniciativa bude pokračovat i za nové vlády premiéra Andreje Babiše. Ta přitom její pokračování původně zpochybňovala a k podpoře Ukrajiny zachovává celkově zdrženlivější postoj, než předchozí kabinet Petra Fialy.
4. května 2025