Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny, ve Lvově se zajímal o obranu proti dronům

Autor: ,
  14:16aktualizováno  14:27
Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy státu. Během cesty se očekává Pavlovo setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském hřbitově, kde uctil padlé ukrajinské vojáky. (15. ledna 2025) | foto: ČTK

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...
Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...
Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...
Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
24 fotografií

Pavel ve Lvově absolvoval pracovní oběd s předsedou vojenské správy Lvovské oblasti Maksymem Kozyckým a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou.

S náměstkem ministra zahraničí Oleksandrem Miščenkovem Pavel hovořil mimo jiné o tom, jak může vypadat vzájemná obranná pomoc, například v oblasti protidronové obrany. V doprovodu lvovského starosty Andrije Sadového a dalších představitelů se zúčastnil také pietního aktu na Lyčakivském hřbitově, kde uctil padlé ukrajinské vojáky.

Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.

Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit

Tématem nynější cesty má být především vyjádření podpory Ukrajině, která již téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské invazi. Český prezident chce rovněž poukázat na humanitární aspekt války a na potřebu rekonstrukce země.

Pavel přicestoval na Ukrajinu necelý týden poté, co zemi navštívil šéf české diplomacie Petr Macinka. Ministr svému ukrajinskému protějšku Andriji Sybihovi mimo jiné potvrdil, že česká muniční iniciativa bude pokračovat i za nové vlády premiéra Andreje Babiše. Ta přitom její pokračování původně zpochybňovala a k podpoře Ukrajiny zachovává celkově zdrženlivější postoj, než předchozí kabinet Petra Fialy.

4. května 2025
Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

15. ledna 2026  14:37

Rakušan nazval Babišův tým kabaretem minulosti. Hlasovat o vládě se má večer

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...

Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. „Vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou získá důvěru,“ připustil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Označil...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  14:30

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny, ve Lvově se zajímal o obranu proti dronům

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy...

15. ledna 2026  14:16,  aktualizováno  14:27

Strejda nás mlátil páskem do hlavy. Osmiletá u soudu líčila týrání v rodině

ilustrační snímek

Přehráním výslechu z videozáznamu pokračoval proces s partnerskou dvojicí obžalovanou z týrání nezletilých dětí. Při hodinovém výslechu popisovala osmiletá dívenka domácnost, kde pobývaly kromě dvou...

15. ledna 2026  14:26

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:18

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

Smrt švagra, smíření s otcem. Zpěvák Lorna Shore popisuje emoce nového alba

Premium
Skupina Lorna Shore, zpěvák Will Ramos uprostřed

Americká kapela Lorna Shore, v jejíž hudbě se ostré kytarové riffy tříští o hymnické a emotivní melodie, přijede 25. ledna do pražského O2 universa představit aktuální album I Feel the Everblack...

15. ledna 2026

Švýcarská laboratoř vyrábí kůži pro oběti požáru v baru, zbývající zdravá nestačí

Laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice...

Po požáru ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana pracuje laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice kantonu Vaud (CHUV) na plné obrátky, aby pomohla zachránit...

15. ledna 2026  13:59

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

15. ledna 2026  13:56

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Soud ve čtvrtek zamítl žádost Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Exposlanec současně čelí nové obžalobě. Státní zástupkyně ho viní z dalšího znásilnění v případu sedmnáctileté dívky....

15. ledna 2026  13:51

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

15. ledna 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.