Prezident s manželkou navštíví Lotyšsko a Litvu, bude jednat o hospodářství i obraně

Do Lotyšska prezident s manželkou odcestují v pondělí 9. března. Pavel se v Rize setká se svým lotyšským protějškem Edgarsem Rinkévičsem či premiérkou Evikou Siliňovou. Prezidenti obou zemí rovněž společně zahájí lotyšsko-české podnikatelské fórum. „Prezidentský pár během pobytu uctí památku padlých položením květin u Pomníku svobody a navštíví Muzeum okupace Lotyšska,“ uvedl Hrad. Součástí programu bude i setkání s českými vojáky na základně v Ádaži.
Pavel Lotyšsko navštívil například předloni v červnu, v Rize se tehdy zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9). V Litvě byl český prezident na summitu iniciativy Trojmoří v dubnu 2024 či loni v červnu, kdy Vilnius hostil summit Bukurešťské devítky a skandinávských zemí.
Prezident Pavel přiletěl do Rigy na summit východního křídla NATO
Do Litvy se český prezidentský pár přesune ve středu 11. března. Oficiální program ve Vilniusu zahájí ve čtvrtek dopoledne, kdy se v prezidentském paláci setkají s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou a jeho manželkou Dianou. Jednat bude Pavel i s předsedkyní vlády Ingou Ruginienéovou. Navštíví také monitorovací operační centrum u litevsko-běloruských hranic.
I v Litvě spolu se svým protějškem Pavel zahájí litevsko-české podnikatelské fórum a zavítá na vojenskou základnu v Rukle, kde působí spojenecké jednotky NATO včetně českých vojáků. Cílem cesty je podle odboru komunikace posílení vazeb s Litvou jako významným partnerem ČR, jednání o bezpečnosti a posilování východního křídla NATO a rozvinutí obchodních příležitostí pro české firmy zejména v oblasti biotechnologií a obrany.