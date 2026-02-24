Pavel dostal Jana Žižku. Český dron, který na Ukrajině nahání ruské okupanty

  13:52
Prezident Petr Pavel obdržel český dron Jan Žižka. Na Pražském hradě mu jej v úterý předala šéfka pražského Spark spolku Lesja Kopčuk. Spolek vyvíjí a vyrábí drony řízené optickým vláknem, ty pak pomáhají v bojích na Ukrajině. Na výrobu „žižkodronů“ poslali Češi v lednu 15 milionů korun.

Podle zakladatelky Spark spolku Lesjy Kopčuk jde o už druhou verzi dronu Jan Žižka. „Pozměnili jsme spoustu věcí a dron jsme vylepšili,“ popsala. „Pan prezident dostal prezidentskou edici, první dron z další várky,“ dodala. Nově upravených dronů chce spolek vyrobit zhruba tisíc.

Ukořistili ruský dron, v Česku ho okopírovali. A zrodil se létající Jan Žižka

„S dronem pomohl spolek Dárek pro Putina a pomohl mi ho i předat,“ uvedla Kopčuk. Na Hrad dorazili spoluzakladatelé spolku Martin Ondráček a Dalibor Dědek. Právě prostřednictvím iniciativy Dárek pro Putina se Češi složili na výrobu zhruba 500 kusů „žižkodronů“. Dohromady se na ně v lednu vybralo 15 milionů korun.

Pavel dostal nový dron na Pražském hradě, kde se u příležitosti čtvrtého výročí ruské vojenské invaze na Ukrajinu setkal s lidmi, kteří se dlouhodobě podílejí na pomoci napadené zemi. Dárek od Spark spolku dostal také loni. Lesja Kopčuk mu tehdy předala repliku tanku postavenou z nábojnic použitých v boji.

Dron Jan Žižka se nedá narušit díky optickému vláknu a navíc je o třetinu levnější než ostatní modely. Vznikl přitom jako kopie stroje, který na Ukrajině používají Rusové. Jeden z nich se loni na podzim dostal do rukou ukrajinskému vojákovi a následně doputoval až do Prahy, kde jej tým ze Spark spolku rozebral a začal podle něj stavět vlastní drony.

Prezident Petr Pavel dostal darem dron Jan Žižka. Zleva Lesja Kopčuk, Petr Pavel, podnikatel Dalibor Dědek a spoluzakladatel iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček (24. února 2026)
Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci organizací i jednotlivci, kteří se dlouhodobě podílejí na pomoci Ukrajině, 24. února 2026, Pražský hrad, Praha.
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci organizací i jednotlivci, kteří se dlouhodobě podílejí na pomoci Ukrajině (24. února 2026)
„Řekli jsme si, že Rusům vrátíme to, co oni posílají nám,“ řekla už dříve Lesja Kopčuk. „Zbytky těchto dronů jsem na svých cestách na Ukrajinu často vídala, ale byly nepoužitelné. Tenhle byl úplný dar z nebe,“ dodala.

