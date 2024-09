Pavel zamíří do USA. Vystoupí v OSN, setká se s krajany a odhalí také orloj

Den po krajských a senátních volbách zamíří prezident Petr Pavel do USA. Vrcholem cesty budou jeho vystoupení na Valném shromáždění OSN a zúčastní se i zasedání Rady bezpečnosti. Zamíří pak do Chicaga, kde se setká i se zástupci komunity krajanů, a do Iowy, kde odhalí orloj, jediný v Severní Americe, jehož inspirací byl orloj na Staroměstském náměstí v Praze.