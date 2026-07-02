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Pavel se potká s Babišem ještě před summitem NATO, i když to premiér nechtěl

Josef Kopecký
  6:20
Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády....

Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády. (8. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády....
Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...
Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády....
Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...
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Na čtvrteční jednání Bezpečnostní rady státu dorazí také prezident Petr Pavel. Nejvyšší představitelé státu budou pokračovat v debatě o Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2040, kterou v polovině června nestihli dokončit. Prezident se zároveň ještě před summitem NATO v turecké Ankaře setká tváří v tvář s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Babiš v úterý prezidentovi napsal, že před summitem nevidí důvod k osobní schůzce. Setkání s Pavlem se ale ještě před cestou do Turecka nevyhne.

Vláda totiž musela prezidenta zařadit do delegace mířící do Ankary poté, co jí to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud. Pavel ve středu řekl deníku Deník, že Babišovi několikrát nabízel osobní schůzku, naposledy v úterý. Premiér ji však podle něj odmítl.

„Vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k Ústavnímu soudu a vláda ČR následně splnila vše, co jí Ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen,“ napsal prezidentovi Babiš.

Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka ve středu uvedl, že s hlavou státu do Ankary odletí také pracovník zahraničního odboru prezidentské kanceláře, prezidentův mluvčí, fotograf a jeden člen jeho ochranky. Pavel podle něj požádal o změnu složení svého doprovodu, když místo druhého člena ochranky upřednostnil mluvčího a fotografa.

Aktualizaci Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040, kterou má Bezpečnostní rada státu projednat, označil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) po svém nástupu do funkce za jednu ze svých hlavních priorit.

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