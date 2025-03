Pavel vystoupí před poslanci. Stojí o maximální shodu u tématu bezpečnosti

„Asi to hlavní, proč jsem se rozhodl jít a zúčastnit se této mimořádné schůze, je fakt, že jsem přesvědčen o tom, že bezpečnost, a to jak vnitřní, tak vnější, by rozhodně neměla být předmětem politického boje, ale že by měla být předmětem naopak věcné diskuse a snahou dosáhnout maximální možnou míru shody. Protože hádky o tom, jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost, nás všechny jenom oslabí,“ řekl v úterý prezident Pavel při návštěvě Plzeňského kraje.

Prezident Pavel poprvé promluvil k poslancům předloni v červnu, krátce před uplynutím prvních 100 dnů v prezidentském úřadu. Tehdy řekl, že ho občas překvapuje urputnost politických bojů v dolní komoře parlamentu, které někdy vedou k její paralýze.

„Chceme věcnou, nezkreslenou a veřejnou diskusi o obranyschopnosti ČR,“ uvedla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová k tomu, proč opoziční hnutí o schůzi požádalo.

ANO o schůzi požádalo poté, co se jeho předseda Andrej Babiš, stejně jako lídr SPD Tomio Okamura odmítl zúčastnit schůzky k obraně a bezpečnosti, na kterou pozval předsedy sněmovních stran premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Lídři zbylých pěti parlamentních stran se podle Fialy shodli, že je třeba posilovat evropský pilíř NATO. Nadále ale stojí o spolupráci s USA.

Podle Babiše byla účast hnutí na schůzce formální a zbytečná. V otevřeném dopise premiérovi zdůvodnil postoj ANO tím, že vláda už všechna zásadní rozhodnutí učinila.

Vláda chce vyšší výdaje na obranu, až 3 procenta HDP. Babiš napsal Fialovi, že se tomu nebrání

Premiér Fiala schůzku lídrů stran svolal poté, co vláda rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu. Od příštího roku půjde na obranu každoročně o 0,2 procenta hrubého domácího produktu více. „V roce 2026 to budou 2,2 procenta HDP, v roce 2030 už tři procenta,“ řekl Fiala. Vláda tím reaguje na zhoršující se mezinárodněpolitickou situaci.

„Hnutí ANO nikdy neodmítalo modernizaci armády ani promyšlené navyšování rozpočtu na obranu a nebráníme se ani postupně vydávat tři procenta HDP na obranu. Odmítáme ale neúčelné a netransparentní rozhazování peněz daňových poplatníků, jehož jediným cílem je na papíře vykázat vyšší procento výdajů na obranu. Investice, které by skutečně přispěly k vyšší bezpečnosti našich občanů jsou investice do protivzdušné obrany, konkrétně například raketových systémů Patriot,“ napsal Babiš v dopise premiéru Fialovi, jednom z mnoha, které si vyměnili.

„Rusko se nezastaví, máme čtyři až šest let,“ prohlásil premiér Fiala na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu. Chtěl tím dát najevo, kolik času mají Česko a další země, které dříve patřily do sovětské sféry vlivu, aby se připravily na možnou ruskou agresi po konci války, kterou ruský diktátor Vladimir Putin rozpoutal proti Ukrajině.

Pavel na konferenci řekl, že zájmem České republiky podle něj je, aby nová bezpečnostní struktura vznikala společně se Spojenými státy americkými, a když to nebude možné, adekvátně na to reagovat. Je rád, že je Česká republika součástí „koalice ochotných“ pomáhajících Ruskem napadené Ukrajině.