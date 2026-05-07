Podle Hrbka se jednalo jen o jeden plakát a v české centrále firmy Alpine Pro o jeho existenci neměli tušení. „Pan prezident o tom nevěděl, my v české centrále také ne,“ vysvětlil pro iDNES.cz. „Obrázek vytvořila naše polská dceřiná společnost,“ dodal ředitel Alpine Pro.
Že je s použitím fotografie problém, se v české centrále dozvěděli prý až v pondělí. Tehdy už byl plakát lákající návštěvníky do odpočinkové zóny sundaný a festival ukončený. „Tímto nechci snižovat naši odpovědnost za věc, která se stala a stát se neměla,“ sdělil Hrbek.
Ve středu se k situaci vyjádřili i organizátoři festivalu konaného v polském Těšíně. „Festival Kino na hranici nebyl autorem ani zadavatelem tohoto vizuálu a neměl informace o tom, že použití fotografie prezidenta republiky nebylo projednáno s Kanceláří prezidenta republiky,“ uvedla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová pro iDNES.cz.
„Vizuál byl využit výhradně po dobu konání festivalu jako součást festivalové chill-out zóny. Po skončení programu v daném prostoru byl odstraněn a nebude již dále používán. Vzniklé nedorozumění nás mrzí,“ dodala.
Kancelář prezidenta republiky už dříve sdělila, že prezident Pavel zatím nemá dost informací, aby se rozhodl, jak se situací naloží. Redakce iDNES.cz Hrad nyní znovu oslovila s otázkou, zda obdrželi omluvný dopis od Alpine Pro a zda hodlají situaci nějak dál řešit.