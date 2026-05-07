Nemělo se to stát, říká ředitel Alpine Pro o plakátu s prezidentem. Hradu se omluvili

Autor:
  13:39
Ředitel Alpine Pro Václav Hrbek se vyjádřil k plakátu své firmy s fotografií prezidenta Petra Pavla, který se objevil v polském Těšíně v rámci festivalu Kino na hranici. Hlava státu o plakátu nevěděla a podle vyjádření jeho kanceláře nebylo jasné, jak se situací naloží. Hrbek pro redakci iDNES.cz sdělil, že Alpine Pro prezidentovi zaslalo omluvný e-mail. „Celá věc nás velmi mrzí,“ uvedl.
V polském Těšíně se objevily reklamní plakáty s českým prezidentem Petrem Pavlem. (30. dubna 2026) | foto: Instagram Alpine Pro Polska

Podle Hrbka se jednalo jen o jeden plakát a v české centrále firmy Alpine Pro o jeho existenci neměli tušení. „Pan prezident o tom nevěděl, my v české centrále také ne,“ vysvětlil pro iDNES.cz. „Obrázek vytvořila naše polská dceřiná společnost,“ dodal ředitel Alpine Pro.

Že je s použitím fotografie problém, se v české centrále dozvěděli prý až v pondělí. Tehdy už byl plakát lákající návštěvníky do odpočinkové zóny sundaný a festival ukončený. „Tímto nechci snižovat naši odpovědnost za věc, která se stala a stát se neměla,“ sdělil Hrbek.

Prezident tváří reklamy, Hrad od toho dává ruce pryč. Pavel může chtít i odškodnění

Ve středu se k situaci vyjádřili i organizátoři festivalu konaného v polském Těšíně. „Festival Kino na hranici nebyl autorem ani zadavatelem tohoto vizuálu a neměl informace o tom, že použití fotografie prezidenta republiky nebylo projednáno s Kanceláří prezidenta republiky,“ uvedla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová pro iDNES.cz.

„Neinformovali nás, že Hrad nic neví.“ Festival se omluvil za reklamu s Pavlem

„Vizuál byl využit výhradně po dobu konání festivalu jako součást festivalové chill-out zóny. Po skončení programu v daném prostoru byl odstraněn a nebude již dále používán. Vzniklé nedorozumění nás mrzí,“ dodala.

Kancelář prezidenta republiky už dříve sdělila, že prezident Pavel zatím nemá dost informací, aby se rozhodl, jak se situací naloží. Redakce iDNES.cz Hrad nyní znovu oslovila s otázkou, zda obdrželi omluvný dopis od Alpine Pro a zda hodlají situaci nějak dál řešit.

7. května 2026  12:46

