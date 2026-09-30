Středeční setkání je podle Hradu prvním bilaterálním jednáním prezidentů obou zemí od roku 2014, Pavel a Dan se zatím setkávali pouze na okraj mezinárodních akcí. Po vyslechnutí rumunské a české hymny na nádvoří prošli prezidenti kolem nastoupené hradní stráže.
Následovat bude soukromé setkání obou párů a jednání české a rumunské delegace. Na závěr prezidenti společně vystoupí na tiskové konferenci.
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Odpoledne se rumunský prezident v Praze setká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), se šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
S tím by měl vedle rozvoje česko-rumunských vztahů a spolupráce v obraně a bezpečnosti hovořit i o podpoře konkurenceschopnosti Evropské unie nebo o přípravě víceletého finančního rámce EU.
Rumunsko je podle prezidentské kanceláře pro Českou republiku zásadním partnerem v jihovýchodní Evropě a blízkým spojencem v NATO i Evropské unii. Země podle ní sdílí blízké postoje v energetice, pohledu na emisní povolenky ETS, v konkurenceschopnosti a vnitřním trhu, ale i v podpoře Ukrajiny a Moldavska.
Návštěva by podle Hradu mohla přinést nový impulz spolupráci v obraně a ekonomice. Rumunsko je podle něj největším partnerem České republiky v jihovýchodní Evropě, obchodní výměna loni dosáhla 174 miliard korun, z toho 97,5 miliardy tvořil český export.
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V Rumunsku pak podle prezidentské kanceláře působí přes 1350 firem s českou účastí a Česko patří mezi první desítku investorů v Rumunsku. Potenciál pro rozvoj spolupráce vidí vedle obrany i v dopravě či energetice.
Prezidenti budou hovořit i o českých krajanech v Rumunsku. Převážně v Banátu se podle Hradu k české národnosti hlásí 1576 lidí, od voleb v roce 2024 má česká menšina svého poslance v rumunském parlamentu.