Můžete být v klidu, drazí, vyvrací Hrad spekulace o Zemanovi v nemocnici

„Pan prezident není v nemocnici, je v Lánech,” napsal mluvčí Ovčáček MF DNES a vyvrátil tak fámy, které se šíří o zdravotním stavu prezidenta Zemana.

„Pan prezident, který v těchto dnech velmi pečlivě připravuje strategii v Lánech, se již teď nesmírně těší na povolební vyjednávání! Mimochodem, je dojemné, kolik novinářů a politiků z obou koalic projevuje zájem o zdraví pana prezidenta! Můžete být v klidu, drazí,“ napsal pak Ovčáček na Twitteru.

Po jedné hodině odpoledne poté doplnil, že „šířit pomluvy o bližních, například o jejich zdraví, je velmi nebezpečné. Nikoliv pro pomlouvaného, ale pro pomlouvače,“ dodal mluvčí.

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Jitka Zinke redakci iDNES.cz řekla, že prezident není a nebyl hospitalizován. V případě, že by se tak stalo, vydá o tom nemocnice tiskovou zprávu.



Někteří politici se domáhají zveřejnění podrobnějších informací o Zemanově stavu, to ale není podle ministra vnitra Jana Hamáčka nezbytné.



„Nemyslím, že je nutné zveřejňovat kompletní dokumentaci, a pokud jsme byli ujištěni, že pan prezident je zdráv, tak to stačí,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček ve Sněmovně.

Informaci o Zemanově hospitalizaci rozšířil ve Sněmovně poslanec Petr Gazdík. „Sem do Sněmovny dochází různé zprávy o tom, jaký je zdravotní stav prezidenta, jestli je, nebo není schopen si sednout, jestli je schopen vykonávat svoji funkci. To jsou fámy a právě proto, aby to nebyly fámy, tak Hrad musí říct, jak to je,“ řekl politik z hnutí STAN v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Prezident, který 27. září oslavil 77. narozeniny, již dříve podstoupil několik vyšetření. Do nemocnice nastoupil 14. září, strávil v ní celkem osm dní. Zemanův pobyt, který Hrad označil jako rekondiční, tak byl nejdelší za dobu jeho působení v prezidentském úřadě.

Podle Hradu šlo o plánovaný pobyt, první oficiální informaci o něm ale jeho zástupci vydali až dva dny poté, co prezident absolvoval vyšetření včetně sonografie nebo krevních odběrů. Vojenskou nemocnici opustil Zeman 22. září.

Předchozí rekondiční pobyt absolvoval prezident ve vojenské nemocnici před dvěma lety. Před rokem tam podstoupil operaci zlomené ruky, později se na témže místě nechal také očkovat proti covidu.