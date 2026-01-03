Rusko je agresor, Ukrajině pomáhejme, řekl Zeman. Zastal se ministra Zůny

Rusko je agresor a Ukrajině by Česko mělo nadále pomáhat, uvedl bývalý prezident Miloš Zeman v pořadu Za pět dvanáct na TV Nova. Zastal se také ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny, který se podle něj ocitl pod tlakem fanatických podporovatelů SPD. V pořadu také chválil amerického prezidenta Donalda Trumpa a kritizoval bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského.
Zeman ocenil, že se Andreji Babišovi povedlo rychle sestavit vládu. „Pokud jde o osobu ministrů, tak minulou vládu jsem kritizoval naposledy ve vánočním poselstvím za amatérismus. Tady to zatím říkat nemůžu. Tady ty lidi znám skoro všechny. Znám jejich osud i kariérní dráhu. Nevidím tam nikoho, koho bych už teď začal kritizovat,“ uvedl.

Pozastavil se také nad ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou. Ten na sebe strhl před Vánoci pozornost, když ve svém proslovu uvedl, že je Rusko agresor, podpořil nákup stíhaček F-35 a také uvedl, že přijal pozvání na Ukrajinu, což šlo proti dlouhodobým postojům SPD. Svá slova vzal později zpátky.

Zeman prohlásil, že je rád, že je Zůna ministrem obrany a připomněl, že ho navrhoval na náčelníka generálního štábu. „On je pod tlakem SPD, která se domnívá, že by měli kritizovat Ukrajinu v rusko-ukrajinském konfliktu. Já, i když mám dobré vztahy s Tomiem Okamurou, tak si myslím, že Rusko je agresor a měli bychom pomáhat Ukrajině,“ uvedl.

Dodal, že Zůna jen vyjádřil názor a následně se „ocitl pod tlakem některých fanatických podporovatelů SPD na sociálních sítích“.

Zeman rovněž komentoval zahraniční politiku. O americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi řekl, je to politik, kterého si váží. Pochválil ho dále za to, že se ve svém inauguračním proslovu zmínil o tom, že existují jen dvě pohlaví.

„Je to politik, který nejen mluví, ale i koná. Pohání ho ješitnost, jako každého politika včetně mě. Přejme Ukrajině mír a Trumpovi nobelovku.“

Lipavský jako slabý ministr

Zeman zpětně rekapituloval také to, jakou práci podle něj odvedl za čtyři roky již bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský. Toho exprezident původně odmítal jmenovat. Lipavský podle něj zničil některé zahraniční vztahy Česka.

„Přispěl, i když to nebyla jen jeho vina, k rozbití vztahů uvnitř Visegradské skupiny, především se Slovenskem, ale i Maďarskem. Rozbil vztahy s USA a s Čínou,“ tvrdil Zeman.

Právě vztahy s Čínou a USA jsou podle Zemana pro Česko klíčové. „V minulosti byl Lipavský označován jako palestinská spojka. Podporoval Palestinu, snažil se na parlamentní půdě spolek na podporu Palestiny. Já si myslím, že co Palestinec, to terorista. Jistě pochopíte, že i s tím jsem měl problémy,“ dodal bývalý prezident.

