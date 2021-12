Zeman prozradí svá očekávání od Fialovy vlády i to, proč jmenoval Lipavského

Zeman jmenoval v pátek dopoledne na zámku v Lánech členy nové vlády premiéra Petra Fialy, a to včetně ministra zahraničí Jana Lipavského, kterého předtím odmítal. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN byla s hlavou státu kvůli jmenování pirátského kandidáta ve sporu a mluvila o kompetenční žalobě.

V pondělí ale Fiala po schůzce se Zemanem uvedl, že vláda bude jmenována tak, jak ji navrhl. Kabinet Fialyvystřídal vládu ANO a ČSSD vedenou premiérem Andrejem Babišem. „Přebíráme odpovědnost,“ řekl po jmenování Fiala.

„Nejjednodušší by bylo popřát vám jenom úspěch. Ale to není moc konkrétní. Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, samozřejmé to ale není,“ řekl v Lánech po novým ministrům Zeman.

Rozhovor se předtáčel v sobotu. „Lány, právě teď. Natáčení rozhovoru prezidenta republiky Miloše Zemana pro pořad TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové, který bude odvysílán v neděli dne 19. prosince 2021 od 11:00 hodin,“ uvedl na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Prezident Miloš Zeman naposledy poskytl televizní rozhovor 17. listopadu pro Novu, natáčel se ještě v pražské Ústřední vojenské nemocnici, kde byl hospitalizovaný.