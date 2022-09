Prezident Zeman bude volit v Lánech. Zřídil si trvalé bydliště na zámku

„Dostal jsem už volební lístky, budu volit v Lánech, protože jsem si nechal přeložit trvalé bydliště z Prahy do Lán, zatím tedy do lánského zámku, ale za půl roku to budou rovněž Lány a můj bungalov, do kterého jsem investoval celoživotní úspory, a dobře jsem udělal,“ řekl Zeman Frekvenci 1minulý týden v neděli. Zároveň uvedl, že je již rozhodnutý, koho bude v nadcházejících volbách volit.

Komunální volby se v Česku uskuteční 23. září a v sobotu 24. září. Voliči budou vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů.

Na rozdíl však od voleb do Sněmovny se v případě komunálních voleb nevydává voličský průkaz. Lze tak volit jen v té obci, případně městské části, v níž je volič přihlášen k trvalému pobytu. Stejně tak nelze volit ze zahraničí.

Pokud by tak prezident nezměnil své bydliště, volil by letos znovu v Praze. V ní má nadále nicméně podle Katastru nemovitostí trvalé bydliště první dáma Ivana Zemanová. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček dotaz na to, zda i ona bude měnit adresu, nechal bez odpovědi.

Že současná hlava státu nakonec přesídlí do Lán, bylo patrné i na základě toho, že si v obci nechal postavit nový dům. Zda se do něj přestěhuje ještě během svého mandátu není zřejmé. „Jde o soukromou věc pana prezidenta,“ uvedl již dříve Ovčáček.

Pozemek v Lánech Zeman pořídil v roce 2019 za 2,5 milionu od podnikatele Josefa Hoška. Jen dva týdny poté jeho dcera Ivana Píšová podepsala zakázku na zpracování dřeva za 1,5 milionu od správce prezidentského sídla v Lánech, uvedl server Aktuálně.cz.

Prezidentův mluvčí však jakoukoli spojitost mezi nákupem parcely a zakázkou označil za nesmysl.