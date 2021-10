Vývoj zpráv o zdraví prezidenta: týden spekulací a změna rétoriky Hradu

Redakce iDNES.cz přináší vývoj informací o prezidentově zdraví a výroků lidí okolo něho. Především mluvčího Jiřího Ovčáčka, který pravidelně na Twitteru vyvracel informace, které se prezidentově zdraví šířily a stálé šíří.

Šlo o rekondiční pobyt

Přesně 14. září byl prezident Miloš Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Důvod hospitalizace však Hrad ani jeho mluvčí nesdělili. Nástup do nemocnice pouze stručně potvrdila mluvčí nemocnice Jitka Zinka.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Vyšetření nezjistila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě. Prezident republiky podle zjištění lékařů trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. Zpráva o zdravotním stavu prezidenta republiky: https://t.co/pRxnKOdy2S oblíbit odpovědět

Hrad poté zveřejnil zprávu o zdravotním stavu prezidenta. Ta však jen stručně oznamovala, že prezident není ohrožen na životě. Podle Hradu šlo v nemocnici o rekondiční pobyt, během kterého prezident podstoupil několik vyšetření a dostával infuze.



Další den, tedy 17. září, Ovčáček pro Rádio Z řekl, že prezident se „cítí dobře a má dobrou náladu“. V rozhovoru také zopakoval, že „vyšetření neodhalila žádné závažné onemocnění“ a prezident není na životě ohrožen. „Prostě jednoduše dehydratace a mírné vyčerpání, což při pracovním programu a věku pana prezidenta je věc, která se může stát,“ řekl Ovčáček. Zároveň však dodal, že jak prezident, tak jeho okolí bude na jeho hydrataci dávat větší pozor.

Ovčáček také zdůraznil, že prezident se s cukrovkou a neuropatií už léčí dlouhodobě, a ani to nebylo důvodem plánované hospitalizace. Zároveň dodal, že se prezident chystá od středy zahájit pracovní schůzky.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Pan kardinál po vzájemné dohodě navštívil pana prezidenta, ihned po Národní pouti na Tetíně, na kterou pan prezident zaslal zdravici, do níž vepsal: “Svatá Ludmila nám jde příkladem laskavosti, moudrosti.” Ve středu pan prezident se chystá zahájit pracovní program. oblíbit odpovědět

O pár dní později, přesně 22. září, opouští po osmi dnech Zeman nemocnici. Novináři jeho odjezd mohli sledovat, vzhledem k dálce ale nebyla slyšet Zemanova odpověď na otázku, jak se cítí.

Podle Kruliše Zeman řekl, že se cítí dobře, a zmínil, že mu lékaři aplikovali draslík. Cítí se proto být posílen silou draslíku. Podle videozáznamu se na konci odpovědi prezident označil za „draslíkového muže“.



Reaguje na všechny věci, ptal se aktivně

Mluvčí prezidenta opět zopakoval, že prezident ve střešovické nemocnici absolvoval rekondiční pobyt. Následně zveřejnil zprávu, v níž prezident poděkoval pracovníkům nemocnice za péči a zároveň „se pousmál nad hloupostí některých novinářů“ žádajících dřívější zprávu o jeho zdravotním stavu.



Prezident v Lánech poté přijal ministryni financí Alenu Schillerovou, lídra ODS Petra Fialu a předsedu SPD Tomia Okamuru. „Působil na mě velmi dobře, hlava mu myslela. Bylo vidět, že reaguje na všechny věci, ptal se aktivně,“ pronesla po návštěvě Schillerová.

V následujících dnech se podle Hradu Zeman věnoval pracovním povinnostem. V pátek podepsal novelu zákona o DPH a také novelu o sociálně-právní ochraně dětí, díky které například do budoucna nebude možné s některými výjimkami umísťovat do ústavní péče ty nejmenší. O všem informoval jeho mluvčí na sociálních sítích.



Po několika návštěvách, například premiéra Andreje Babiše či vicepremiéra Jana Hamáčka, se začaly objevovat informace, že prezidentův zdravotní stav se horší. Hrad to však popíral či se vůbec nevyjadřoval a na dotazy novinářů nereagoval nebo na ně útočil.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci K pokryteckým a zlým útokům na pana prezidenta kvůli zdraví. Pan prezident Havel byl kvůli závažným zdravotním problémům 17x hospitalizován. V nemocnici strávil 230 dní a "promarodil" odhadem přes 300 dní, nepočítaje v to rekonvalescenci a ozdravné pobyty. Zdroj dat: ČTK oblíbit odpovědět

V pondělí 6. října navštívil prezidenta v Lánech jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Nemocnice to na svých webových stránkách uvedla ve středu. Podle Hradu i zdravotnického zařízení šlo o jednu z předem plánovaných návštěv, které si prezident vyjednal před rokem.



Nesmírně se těší na povolební vyjednávání

„Pan prezident pracuje v Lánech, včera (v úterý) se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra (ve čtvrtek) odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek,“ napsal tento týden ve středu ráno na Twitteru Ovčáček.

Kancléř Mynář řekl, že není nutné, aby byl prezident hospitalizován. „Jsou to nesmysly! Pan prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám,“ napsal Frekvenci 1 Mynář. Mluvčí CNN Prima News Matěj Štýs zároveň ve středu uvedl, že se Zeman v neděli zúčastní živě vysílaného pořadu Partie Terezie Tománkové.

Mezitím Ovčáček na Twitteru psal, že prezident se chystá na povolební vyjednávání.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Pan prezident, který v těchto dnech velmi pečlivě připravuje strategii v Lánech, se již teď nesmírně těší na povolební vyjednávání! Mimochodem, je dojemné, kolik novinářů a politiků z obou koalic projevuje zájem o zdraví pana prezidenta! Můžete být v klidu, drazí. ❤️✌️ oblíbit odpovědět

Ve středu se však k prezidentovu zdravotnímu stavu vyjádřila i bývalá ministryně pro lidská práva a psychiatrička Džamila Stehlíková. Ta napsala, že Zemanovy zdravotní problémy souvisí s alkoholickou jaterní cirhózou.



Na její slova však ihned reagoval Ovčáček. „Prezident republiky se proto prostřednictvím svého právního zástupce obrátí nejen s žalobou na příslušný soud, ale formou stížnosti osloví též Českou lékařskou komoru,“ uvedla kancelář.

O pana prezidenta je velmi dobře postaráno

V tu dobu však přinesl server Radiožurnál a Deník N informaci o tom, že prezidentův stav se zhoršuje. Sedm důvěryhodných zdrojů, mimo jiné z prostředí Hradu a Ústřední vojenské nemocnice, redakcím potvrdilo, že Miloš Zeman strávil v září osm dní v nemocnici údajně kvůli tekutině v dutině břišní.

Takzvaný ascites mu zřejmě způsobily problémy s játry, kterými prezident podle provedených vyšetření trpí.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Návštěva prof. Miroslava Zavorala u pana prezidenta v Lánech je plánována. Tedy žádná senzace se nekoná, milí novináři. Buďte v klidu. oblíbit odpovědět

Program, o kterém Ovčáček mluvil ještě ve středu, se ale náhle změnil. „Profesor Miroslav Zavoral nedoporučil při své návštěvě ve čtvrtek dne 7. října 2021 prezidentu republiky, aby využil možnosti volit ve volební místnosti. Prezident republiky toto doporučení vyslyšel,“ informoval mluvčí prezidenta o pár hodin později.



„Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče,“ řekl Ovčáček v pátek (8. října pozn. red.) na Rádiu Z. „Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit,“ pokračoval.



Nemám souhlas se zveřejněním diagnózy

V pátek prezident proto zrušil další část svého programu, nedělní debatu v pořadu Partie Terezie Tománkové. „Pana prezidenta navštívil profesor Miroslav Zavoral, který je ošetřujícím lékařem pana prezidenta. Pan profesor doporučil panu prezidentovi, aby omezil pracovní aktivity, které má naplánovány. Pana prezidenta to nesmírně mrzí, musí zrušit účast v nedělní Partii na Primě,“ citovala televize Ovčáčka.

Následně po otevření volebních místností Zeman prostřednictvím volební komise, která ho s urnou navštívila v Lánech, odvolil. „Vypadal v pořádku, hovořil s námi o běžných věcech,“ řekl předseda volební komise Ivan Salač přítomným novinářům. Mluvčí prezidenta nedlouho poté zveřejnil na twitteru fotografie Miloše Zemana.

V neděli 10. října do Lán zamířil premiér Andrej Babiš. Po jeho návštěvě za pár minut vyrazila sanitka s Milošem Zemanem do ÚVN. „Prezident byl hospitalizován na mé doporučení. Známe jeho diagnózu, ale nemám souhlas se zveřejněním,“ pronesl na krátké tiskové konferenci ředitel ÚVN a ošetřující lékař hlavy státu Miroslav Zavoral.