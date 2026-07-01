Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.
Aktualizujeme.
Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.
Aktualizujeme.
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Prezident Petr Pavel mandát pro summit NATO určitě dostane, sdělil novinářům ve Sněmovně ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Podle něj bude obsahem dokumentu sloužícího jako...
Nápad SPD, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, narazil u ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra...
Tři české turistky zasáhl během túry ve slovenských Nízkých Tatrách blesk. Stalo se tak na začátku týdne. Všechny tři skončily v nemocnici, jedna ze zraněných si po zásahu bleskem stěžovala na pálení...
Policisté vyšetřují okolnosti nedělní hromadné bitky, která se odehrála na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací iDNES.cz...
Na pražském letišti začala ve středu působit Speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a případně pomáhat Útvaru rychlého nasazení při...
Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě schválili omezení pravomocí prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by tuto pravomoc měl...
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na příští týden svolá dvě mimořádné schůze dolní komory parlamentu - v úterý k EET a ve středu ke zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní...
Češi projevili mimořádně silný zájem o státní dluhopisy. Objednávky dosáhly zhruba 80 miliard korun, což čtyřnásobně převyšuje původně plánovaný objem emise ve výši 20 miliard. První upisovací období...
Včerejší večerní obloha nad venezuelským Caracasem se zbarvila doruda. U obyvatel města, které se dosud potýká s následky nedávných silných zemětřesení, vyvolal neobvyklý úkaz obavy a znepokojení. S...
V kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) vedle kárné žaloby na soudkyni také podnět k prověření činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a...
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ loňské střelby v Českém Těšíně, při které policista zastřelil agresivního muže útočícího nožem. Podle vyšetřovatelů byl zákrok hlídky...
Spokojenost českých občanů s vládou Andreje Babiše se od ledna pozvolna snižuje, nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. S tou je nespokojena téměř polovina Čechů. Nejsilnější...