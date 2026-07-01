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Pavel si místo bodyguardů vyžádal mluvčího a fotografa, řekl Macinka. Mandát dostane

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  14:26aktualizováno  14:54
Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra...

Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra Pavla při cestě na summit NATO v Ankaře. (29. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel na jednání vlády. Hlavním tématem je koordinace účasti...
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš na jednání vlády. Hlavním tématem...
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. (29. června 2026)
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Prezident Petr Pavel mandát pro summit NATO určitě dostane, sdělil novinářům ve Sněmovně ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Podle něj bude obsahem dokumentu sloužícího jako podklad pro všechny členy delegace. S Pavlem poletí i zaměstnanec zahraničního odboru, mluvčí, fotograf a jeden jeho bodyguard.

Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.

Aktualizujeme.

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