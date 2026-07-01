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Pavel si místo bodyguardů vyžádal mluvčího a fotografa, řekl ministr Macinka

Josef Kopecký
  14:26aktualizováno  15:40
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra...
22 fotografií
Prezident Petr Pavel s mandátem pro summit NATO může počítat, uvedl ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka. S hlavou státu poletí i zaměstnanec zahraničního odboru, prezidentův mluvčí, fotograf a jeden jeho bodyguard.

Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.

„Dnes se na nás kancelář prezidenta republiky v ranních hodinách obrátila, že tedy pan prezident nepotřebuje mít tři ochránce, že mu stačí jeden, a zda bychom tedy aspoň nevyměnili ochránce za nějaké úředníky, což se nám podařilo zajistit. Takže místo policejní ochrany, kterou pan prezident nepotřebuje tak rozsáhlou, si vybral do své delegace oficiálního fotografa a tiskového mluvčího,“ uvedl ve Sněmovně Macinka.

Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

Ministerstvo podle něj nemá Pavlův program, co by prezident chtěl dělat mimo summit, a jaké má domluvené bilaterální setkání s jinými prezidenty. „Přesto jsme předpokládali, že něco takového tam mít bude. Takže ještě nad rámec toho, k čemu nás odsoudil Ústavní soud, byl do té delegace začleněn ještě jeden pracovník zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky,“ řekl ministr zahraničí.

Mandát pro Pavla je součástí usnesení vlády

Mandát pro Pavla je podle něj součástí usnesení vlády, které bylo přijato 22. června. „Takže to je ten mandát. A já myslím, že bude také obsahem nějakého rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy té delegace. Mandát určitě dostal,“ zdůraznil Macinka.

Na pracovní bázi probíhá podle něj probíhá komunikace mezi ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří prezidenta republiky a Úřadem vlády. „Aby ta akce proběhla důstojně, aby nic nechybělo a aby zazněla pozice České republiky taková, jakou ji vláda chce přednést,“ uvedl Macinka.

Babiš povede delegaci na summit NATO. Pavel poletí, ale v jiném letadle

Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře na základě předběžného usnesení Ústavního soudu. V čele delegace bude ale podle vlády premiéra a Pavel nepoletí s členy vlády, ale jiným vládním speciálem.

„My jsme pouze naplnili usnesení Ústavního soudu, ale říkám, nad rámec jsme mu tam ještě přidali člověka pro případ, že by třeba tam měl nějaký program mimo ten summit,“ řekl Macinka.

Prezident může být na hlavním jednání v Ankaře. V další řadě, popisuje Macinka

V hlavním jednacím sále, na jednání Severoatlantické rady, ve druhý summitový den, je delegace 1 plus 4, informoval Macinka.

„To znamená, vedoucí delegace Andrej Babiš, který sedí u hlavního stolu, a v další řadě čtyři další členové delegace – prezident, dva ministři a velvyslanec v NATO. Prezident tak sále přítomen být může, pokud bude chtít. Pokud nebude chtít, tak tam může třeba sedět někdo jiný, třeba vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO, pan Landovský,“ popsal novinářům ministr zahraničí.

Vláda mi jmenovitě určila, koho vzít na summit, říká Pavel. Tvrdí, že nemá mandát

Zopakoval, že příští rok je vláda připravena na další summit NATO v albánské Tiraně, schválit, že to bude prezidentská delegace, kterou povede Petr Pavel.

„Ale teď je to první summit NATO této vlády, tohoto premiéra, a vláda se jednou rozhodla, že se svoje pozice chce obhajovat sama. To, že už jsme tady několik měsíců svědky toho, že to torpéduje prezident, který vyžaduje, že tam bude také, tak samozřejmě není šťastné. Mě to také netěší, mě to nebaví. Myslím, že už ani veřejnost z toho nemá dobrou náladu. A obraz České republiky v zahraničí? Bohužel tady těmito kroky pan prezident mu nepomáhá,“ prohlásil Macinka.

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