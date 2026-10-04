Pavel v termínu voleb plánuje dovolenou na motorkách v zahraničí. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel v pátek, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
„Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ řekla poslankyně Michaela Šebelová z hnutí STAN. Podle Šebelové to může prezidentovi ublížit, pokud bude v budoucnu například vyzývat k účasti ve volbách.
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Její názor sdílí také poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál,“ uvedl v debatě.
Také zástupci vlády neměli pro prezidentovo rozhodnutí pochopení. „Doufejme, že je to jen mladická nerozvážnost a ne ukázka toho, kde jsou jeho priority,“ říká poslankyně ANO Taťána Malá s tím, že si myslí, že by se prezident měl voleb vždy účastnit.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jediným úřadujícím prezidentem v novodobé historii, který vynechal hlasování, byl v roce 2020 Miloš Zeman. Ten však neúčast v 2. kole senátních voleb pojal jako politický protest s odůvodněním, že ani jeden z finalistů neodpovídá jeho názorům. Prezidenti Václav Havel ani Václav Klaus během výkonu mandátu volby nikdy nevynechali. Petr Pavel je tak prvním prezidentem, který hlasování zmešká kvůli soukromé cestě.
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Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím také na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad bez podrobností uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené pak prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku, kde jezdí na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.