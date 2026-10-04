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Raději na motorky než volby? Blbý signál a chyba, kritizuje opozice prezidenta Pavla

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  12:36
Prezident Petr Pavel v předchozích dnech oznámil, že se mu kvůli nedostatku času nepodaří v letošních komunálních volbách odvolit do zastupitelstva v Černoučku, kde žije. „Nemám pro to pochopení, je to chyba a špatný signál vůči voličům,“ řekla k absenci poslankyně STAN Michaela Šebelová v pořadu Partie na CNN Prima News.

Pavel v termínu voleb plánuje dovolenou na motorkách v zahraničí. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel v pátek, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a ohradil se tak proti pomluvám ze sociálních sítí, jak ji tráví.
Prezident Petr Pavel odvolil ve druhém kole senátních voleb. (28. září 2024)
„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal automobilový jezdec Martin Prokop na svém facebooku. (2. října 2026)
Michaela Šebelová (Starostové) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
24 fotografií

„Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ řekla poslankyně Michaela Šebelová z hnutí STAN. Podle Šebelové to může prezidentovi ublížit, pokud bude v budoucnu například vyzývat k účasti ve volbách.

Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku

Její názor sdílí také poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál,“ uvedl v debatě.

Také zástupci vlády neměli pro prezidentovo rozhodnutí pochopení. „Doufejme, že je to jen mladická nerozvážnost a ne ukázka toho, kde jsou jeho priority,“ říká poslankyně ANO Taťána Malá s tím, že si myslí, že by se prezident měl voleb vždy účastnit.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Měl Pavel jít k nynějším volbám místo dovolené?

Jediným úřadujícím prezidentem v novodobé historii, který vynechal hlasování, byl v roce 2020 Miloš Zeman. Ten však neúčast v 2. kole senátních voleb pojal jako politický protest s odůvodněním, že ani jeden z finalistů neodpovídá jeho názorům. Prezidenti Václav Havel ani Václav Klaus během výkonu mandátu volby nikdy nevynechali. Petr Pavel je tak prvním prezidentem, který hlasování zmešká kvůli soukromé cestě.

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Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím také na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad bez podrobností uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené pak prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku, kde jezdí na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.

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