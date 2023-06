Výpadek léků může nastat kdykoliv, míní prezident lékárnické komory

„Na výpadky jsme upozorňovali už před pěti lety. Tehdy jsme drtivou většinu dokázali v lékárnách řešit takzvanou generickou substitucí,“ uvedl Krebs. Pacient pak dostal lék s jiným obchodním názvem, ale stejnou účinnou látkou a ve stejné síle. „Letos to vygradovalo do té situace, že nebylo čím záměny provádět,“ dodal.

Podle předsedkyně České komory farmaceutických asistentů Aleny Šindelářové byly obtížně řešitelné i problémy s nedostatkem volně prodejných léků, například sirupů proti horečce pro děti. Podle Krebse nebylo často možné ani vyrábět náhrady za nedostupné léky z účinných látek přímo v lékárnách, protože nebyly jejich potřebné složky. „Velmi rychle se vyprodaly i formy na čípky,“ dodal.

Ani v době nedostatku některých léků není podle odborníků bezpečné nakupovat léky mimo lékárnu, například přes internet. „Nemáte nikdy zaručenou bezpečnost přípravku, jak se s ním nakládalo,“ dodal Krebs. Lékárny se podle něj v posledních měsících setkávaly s tím, že lidé kupovali i pět sirupů najednou. Některé proto prodej vyššího počtu omezily. Podle Krebse by měl být černý trh s léky více stíhaný.

Složitější záměny léků, které nejsou dostupné ani v generické náhradě, musí lékárník konzultovat s lékařem, který pak posílá nový recept. Lékárníci v posledních měsících proto trávili mnoho času komunikaci s lékaři nebo distributory léků.

„Je velmi složité léčivé přípravky z některých skupin sehnat,“ uvedl Krebs. Lékárny se u distributorů zapisují do seznamů léků, které chtějí objednat. U některých to ale není možné, takže je potřeba neustále sledovat nabídky na webu. Spádové lékaře také lékárny informují, které z nedostatkových léků jsou v současné době k dispozici.

Zatím podle něj není jasné, jaká bude situace na podzim. „Bude to do značné míry souviset s nemocností, ale také s rolí výrobců, jak dokážou saturovat trh,“ dodal. Situaci je možné podle něj řešit na národní úrovni, protože ministerstvo zdravotnictví léky samo nenakupuje a nemá možnost výrobce přinutit, aby léky do země dodali.

Další možná řešení jsou na evropské úrovni. Je možné výrobce negativně či pozitivně motivovat nebo podpořit výrobu na území EU. „Abychom nebyli odkázáni na země jako Čína a Indie, je třeba mít maximum na svém území nebo u spolehlivých partnerů,“ dodal. Podobně jako u vakcín proti covidu-19 je možné jednat s výrobci za celou Evropskou unii.

V letošním Dnu lékáren, který připadá na 15. června, chtějí lékárníci připomínat různé profese, které v lékárnách pracují a rozdíly mezi nimi. Léky na předpis vydávají lékárníci jako absolventi vysokoškolského oboru farmacie, radí se správným dávkováním nebo výběrem léku. Farmaceutičtí asistenti s vyšším odborným vzděláním vydávají léky bez receptu, radí se samoléčbou nebo doplňky stavy. Mají také na starosti objednávání léků do lékáren.