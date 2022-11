Nerudová a Středula chválí mládež, Janeček viní vnitro, že omezuje svobodu

Ekonomka Danuše Nerudová vyzdvihla roli tehdejší mladé generace při událostech 17. listopadu. Řekla, že ačkoliv jí tehdy bylo jen deset let, nyní to je pro ni ten nejdůležitější svátek. „Je velmi důležité, abychom si tento rok každý den připomínali. Abychom si připomínali, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, je třeba o ně pečovat a velmi snadno se může stát, že o ně přijdeme,“ řekla.

Kromě toho bychom podle ní měli vzpomínat i na Ukrajinu a na to, že i oni nyní vedou svůj boj za svobodu. „Myslím, že Ukrajina nám velmi připomněla události roku 1968,“ upozornila. Je třeba podle ní opakovat, že pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí.

Šéf odborů Josef Středula řekl, že má radost z toho, že již není změna režimu brána jako zlom, ale jako něco normálního. „Ukazuje to, že to, co jsme udělali, společnost absolutně akceptovala a už neexistuje cesta zpátky,“ řekl s tím, že nyní by již nebylo běžné například uzavřít hranice.

K demonstracím, které se budou konat v odpoledních hodinách, řekl, že si musíme vážit práva na svobodu slova i práva demonstrovat. „Druhá věc je, že u některých představitelů nevím, do jaké míry to je hra a do jaké míry jejich přesvědčení,“ řekl.

Ocenil také přítomnost řady mladých lidí na Národní třídě. „Mladá generace je skvělá, budoucnost bude v tomto ohledu rozhodně dobrá a nemusíme se v této souvislosti ničeho obávat,“ míní. Sociální cítění mladých je podle něj jiné než u starších lidí, jsou lépe schopni vnímat problémy ostatních, což je dobře.

Karel Janeček vyzdvihl důležitost odvahy a svobody, jejíž krizi podle něj nyní zažíváme. Zmínil přitom třeba údajné snahy ministerstva vnitra omezit svobodu slova. „Považuji 17. listopad za nejdůležitější svátek,“ řekl s tím, že by na Národní třídu chodil, i kdyby se stal prezidentem.

Stejný slib učinil i další z kandidátů, senátor Marek Hilšer. Kromě toho zmínil i válku na Ukrajině. „Odehrává se tam boj za svobodu. Boj za to, aby se stát, který chce být nezávislý, nestal otrokem nějaké diktatury. Je tam mnoho paralel, podobně jsme na tom byli my v roce 1989,“ řekl. Uvedl také, že lidé ztrácejí důvěru v demokracii, protože politici se občas snaží si stát přivlastnit, a to ve prospěch soukromého zájmu a na úkor lidí. Takovou situaci je podle něj třeba napravit.

O Ukrajině hovořil také senátor Pavel Fischer. 17. listopad podle něj získává nový význam v aktuální situaci, kdy Ukrajina čelí ruské agresi a v Bělorusku jsou tvrdě pronásledováni odpůrci režimu. „To, že žijeme ve svobodě a míru, není samozřejmost,“ řekl. Podle něj se znovu ukazuje, že je třeba svobodu chránit, a to i před budoucími hrozbami, mezi nimiž budou sociální problémy nebo klimatická změna.

Prezidentský kandidát a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima řekl, že odkaz 17. listopadu je třeba předávat mladým generacím. „Je to o odvaze, demokracii a svobody, ale je to i vize do budoucna. Svoboda není nikdy bez odvahy, musíme ji mít, abychom mohli pomáhat lidem, kteří to potřebují, třeba na Ukrajině,“ řekl.

Jako první z kandidátů dorazil na Národní třídu Andrej Babiš, přišel již po svítání. Expremiér přišel i v minulých letech velmi časně, chce se tak vyhnout střetům s jeho kritiky. Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zbiti komunistickou policií.

„17. listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat,“ řekl novinářům za přítomnosti svých odpůrců.