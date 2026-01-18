Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině

„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou vysoce účinná v boji proti dronům, a věřím, že se nám podaří tuto záležitost rychle a úspěšně vyřešit,“ řekl prezident Petr Pavel na tiskové konferenci se Zelenským na Ukrajině.
Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové lehké bojové letouny L-159, které Pavel zmínil už před dvěma lety. Praha by Kyjevu mohla dodat také systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary, uvedl Pavel.
Česko nabídlo Ukrajině bitevníky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary
Slova prezidenta však překvapila ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě), který uvedl, že to, co prezident řekl, nebylo příliš šťastné. „On není ten, co by měl něco slibovat či domlouvat, to opravdu není jeho role. Na vládě nic takového nebylo. Když jsem byl před týdnem na Ukrajině, všichni mi řekli, že to je to, co chtějí, ale nic jsem nesliboval,“ řekl Macinka v debatě v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.
„Ukrajině by se ta letadla hodila, svým jednáním snížil naději, že k něčemu takovému dojde,“ doplnil ministr zahraničí. Podle Macinky by se prezident měl věnovat spíše symbolickým aktům, předávání vyznamenání, ale dojednávání dodávek je podle něho věcí vlády a premiéra.
Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany
Macinku podpořil také místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, podle kterého Pavel vystoupil ze své role, „Ministr zahraničí by tu neměl být od toho, aby hasil problémy kvůli jeho slibům,“ uvedl Vondráček.
Macinka také zopakoval, že útok Ruska na Ukrajinu byl nelegitimní, nicméně nechtěl mluvit o příčinách války. „Ty ať řeší historici, komentátoři či další lidé, mě zajímá, jak se dá dojít k příměři či míru,“ uvedl.