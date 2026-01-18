Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině

Autor:
  12:27aktualizováno  12:37
Prezident Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) zachoval jako slon v porcelánu, když Ukrajině nabídl menší letouny pro obranu proti dronům a nekonzultoval to s vládou. „Ukrajině by se ta letadla hodila, svým jednáním snížil naději, že k něčemu takovému dojde,“ uvedl Macinka s tím, že by se prezident měl věnovat spíše symbolickým aktům.
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. (20. listopadu 2025) | foto: Kancelář prezidenta republiky - Zuzana Bönisch

Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
19 fotografií

„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou vysoce účinná v boji proti dronům, a věřím, že se nám podaří tuto záležitost rychle a úspěšně vyřešit,“ řekl prezident Petr Pavel na tiskové konferenci se Zelenským na Ukrajině.

Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové lehké bojové letouny L-159, které Pavel zmínil už před dvěma lety. Praha by Kyjevu mohla dodat také systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary, uvedl Pavel.

Česko nabídlo Ukrajině bitevníky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Slova prezidenta však překvapila ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě), který uvedl, že to, co prezident řekl, nebylo příliš šťastné. „On není ten, co by měl něco slibovat či domlouvat, to opravdu není jeho role. Na vládě nic takového nebylo. Když jsem byl před týdnem na Ukrajině, všichni mi řekli, že to je to, co chtějí, ale nic jsem nesliboval,“ řekl Macinka v debatě v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

„Ukrajině by se ta letadla hodila, svým jednáním snížil naději, že k něčemu takovému dojde,“ doplnil ministr zahraničí. Podle Macinky by se prezident měl věnovat spíše symbolickým aktům, předávání vyznamenání, ale dojednávání dodávek je podle něho věcí vlády a premiéra.

Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

Macinku podpořil také místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, podle kterého Pavel vystoupil ze své role, „Ministr zahraničí by tu neměl být od toho, aby hasil problémy kvůli jeho slibům,“ uvedl Vondráček.

Macinka také zopakoval, že útok Ruska na Ukrajinu byl nelegitimní, nicméně nechtěl mluvit o příčinách války. „Ty ať řeší historici, komentátoři či další lidé, mě zajímá, jak se dá dojít k příměři či míru,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Někdo musí být bitkař, je třeba, aby tam dravec byl, zní při volbě vedení ODS

Přímý přenos
Grilování šesti kandidátů na pozice čtyř místopředsedů ODS. Zprava Alexandr...

Volbou místopředsedů ODS pokračuje druhým dnem volební kongres strany v pražském kongresovém hotelu v pražských Vysočanech. „Někdo musí být v tom vedení bitkař. Je třeba, aby tam ten dravec byl,“...

18. ledna 2026  6:45,  aktualizováno  12:40

Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) zachoval jako slon v porcelánu, když Ukrajině nabídl menší letouny pro obranu proti dronům a nekonzultoval to s vládou....

18. ledna 2026  12:27,  aktualizováno  12:37

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně 5 tisíc lidí. Odhady hovoří až o 20 tisících

Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na...

Při protivládních protestech v Íránu, které začaly koncem prosince, zemřelo nejméně pět tisíc lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek, uvedl íránský činitel. Lidskoprávní organizace zatím...

18. ledna 2026  12:10

Otužilec zůstal pod ledem v lomu na Brněnsku, hledají ho potápěči

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

Záchranáři hledají člověka, který zůstal pod ledem v bývalém lomu u Maršova na Brněnsku. Patrně se na místě s dalšími lidmi otužoval, vysekali si díry do ledu.

18. ledna 2026  12:07

EU je v krizi, notovali si Fico a Trump. Řešili spolu i Ukrajinu či jadernou energetiku

Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v...

Americký prezident Donald Trump ve svém domě ve floridském Mar-a-Lago jednal v sobotu se slovenským premiérem Robertem Ficem o válce na Ukrajině, o Evropské unii či o slovensko-americké spolupráci v...

18. ledna 2026

Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledali v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jednoho našli i díky...

18. ledna 2026  11:50

V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Rakouští záchranáři a alpská policie v neděli ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. V sobotu tuto operaci...

18. ledna 2026  10:58

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

17. ledna 2026  21:37,  aktualizováno  18. 1. 10:43

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to dnes...

18. ledna 2026  10:40

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemují ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na střeše....

18. ledna 2026  10:14

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Dočkáme se někdy Eminema? Kteří interpreti a kapely dosud nezavítali do Česka

Premium
Eminem

Co mají společného jména jako Eminem, Taylor Swift, Blur, Pulp, Olivia Rodrigo nebo Johnny Marr? Ve všech případech jde o kapely či interprety, kteří dosud nevystupovali v Česku. Připomeňme si další...

18. ledna 2026

Nedaleko brněnského centra hořel přízemní dům, dým byl vidět z dálky

Požár přízemní budovy v brněnské Francouzské ulici (17. ledna 2026)

Požár přízemního domu likvidovali hasiči v sobotu večer v brněnské Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.

17. ledna 2026  18:03,  aktualizováno  18. 1. 9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.