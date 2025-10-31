Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Autor:
  17:22
Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Pražský hrad a postupně médiím programové prohlášení. Prezidentská kancelář se v této souvislosti podivila, že dokument dostala do datové schránky, což je nicméně již nějakou dobu normální prostředek elektronické komunikace úřadů mezi sebou, ale i s občany a nestátními organizacemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tomio Okamura Andrej Babiš a Petr Macinka
Andrej Babiš
Prezident Petr Pavel navštívil během cesty po Ústeckém kraji 4. brigádu...
Po jednání ANO, SPD a Motoristů sobě o společné vládě
6 fotografií

Oficiálně zveřejnit programový dokument a podepsat koaliční smlouvu se strany vznikající vlády chystají v pondělí.

„Návrh programového prohlášení vlády dnes netradičně dorazil do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky. S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době,“ uvedl v pátek Hrad na X.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

„Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce,“ dodala prezidentská kancelář.

Co obsahuje programové prohlášení

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů za své priority označuje například levnější energie, dostupné zdravotnictví, bydlení, spravedlivé důchody a bezpečnost. Počítá s odmítnutím povolenek ETS2 či stropem důchodového věku v 65 letech. Nehodlá přijmout euro a ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení.

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Kabinet se zavázal se nezvyšovat žádné daně. Daň z příjmu právnických osob chce naopak snížit na 19 procent. Přeje si zvýšit platy pedagogů: koncem volebního období mají mít učitelé průměrně 75 tisíc korun. Nástupní plat učitele s vysokoškolským vzděláním má být 50 tisíc.

Koalice chce posílit právo občanů bránit svůj život i majetek. Po soudcích i žalobcích hodlá důsledně vymáhat zaviněné škody. Chce zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu by měl kontrolovat Národní kontrolní úřad.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...

31. října 2025  16:47,  aktualizováno  17:45

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  17:22

Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Pražský hrad a postupně médiím programové prohlášení. Prezidentská kancelář se v této souvislosti podivila, že dokument dostala do...

31. října 2025  17:22

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje,...

31. října 2025  16:50

Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ...

31. října 2025  16:42

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které...

31. října 2025  16:17

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Rodiny schovávající se v příkopech, těla ležící na ulicích, děti zabíjené před zraky svých rodičů. Tak popsali přeživší proniknutí súdánských polovojenských jednotek RSF do západosúdánského města...

31. října 2025  16:04

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vzácná nemoc mění influencera v „kámen“. Bez asistenta nezvládne téměř nic

Pětatřicetiletý influencer a člen kapely The Tap Tap Petr Burda trpí vzácnou nemocí, která mění jeho tělo v kámen. Bez pomoci asistentů už nezvládne prakticky žádnou běžnou činnost. Ačkoliv za pomoc...

31. října 2025  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.