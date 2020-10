Zemanův rušný říjen. Michal David, gratulace Tádžikistánu i rentgen ruky

Jak vůbec je prezident v poslední době vytížen? Přijal řadu návštěv, aktivně se zúčastnil voleb a stihl napsat několik gratulací do zahraničí. Redakce iDNES.cz přináší přehled prezidentova dosavadního programu v říjnu, jak jej zaznamenal tiskový odbor Pražského hradu na oficiálních webových stránkách.

Na začátku měsíce se Zeman po dlouhé době objevil na veřejnosti. V pátek 2. října zamířil za dohledu novinářů na Základní školu Brdičkova v Praze 5, kde odevzdal hlas v senátních volbách. Jeho favorit, šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík, ale do druhého kola neprošel.

O dva dny později, v neděli 4. října, za prezidentem do zámku v Lánech dorazil štáb televize Prima. V živém rozhovoru Zeman poprvé oznámil, že souhlasí s chystaným vyhlášením nouzového stavu a přeje si drastická opatření. Upřesnil také, že během druhého kola voleb do Senátu hlasovat nepůjde. „Soupeří mezi sebou dva kandidáti z opačného názorového břehu,“ vysvětlil tehdy.

V dalším týdnu zamířil Zeman do Prostějova, kde se zúčastnil slavnostního nástupu 53. pluku průzkumu a elektronického boje. V rámci svého projevu před vojáky Zeman omylem označil pěchotu za historický přežitek, který by se neměl obnovovat. Vojákům také doporučil, aby další drony do výzbroje jednotky nakoupili v Izraeli.

Prezident Miloš Zeman se zúčastnil v Prostějově slavnostního nástupu 53. pluku průzkumu a elektronického boje. (6. října 2020)

V Lánech se vystřídal Babiš, Prymula i Michal David

Ve středu 7. října přijal prezident na zámku v Lánech ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž Petra Rafaje, který mu do rukou předal svoji rezignaci. Zemanovi tím odstartoval kolotoč schůzek s vládními představiteli, úředníky, ale i umělci.

Následující úterý 13. října totiž Zeman nejprve v Lánech přivítal premiéra Andreje Babiše s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, kteří ho chtěli přesvědčit, aby letos upustil od tradičních oslav a předávání státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Tehdy však ještě neuspěli, Zeman si předávání vyznamenání, za přísných hygienických opatření a bez přítomnosti veřejnosti, prosadil. Ve stejný den za prezidentem zamířila ještě ministryně financí Alena Schillerová, se kterou řešil dopady nových opatření na státní rozpočet.

Během následujících dvou dnů přijal také ministra zemědělství Miroslava Tomana, který později onemocněl a nakazil i Jana Hamáčka, ministryni spravedlnosti Marii Benešovou nebo náměstka ministra vnitra a kandidáta na křeslo šéfa ÚOHS Petra Mlsnu. Veřejnost však nejvíce zaujala návštěva zpěváka Michala Davida a majitele Divadla Broadway Oldřicha Lichtenberga. „Informovali jsme pana prezidenta o stavu soukromého sektoru kultury za koronakrize,“ uvedl k setkání Lichtenberg.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Lány, právě teď! Pan prezident přivítal v Masarykově pracovně zpěváka a skladatele Michala Davida a producenta Oldřicha Lichtenberga. https://t.co/YqKeduWtSd oblíbit odpovědět

V těchto dnech totiž společností rezonoval prezidentův rozhovor pro MF DNES. Zeman v něm prohlásil, že by neschopní podnikatelé, kteří upozorňují, že je vládní podpůrné programy během covidové krize nezachrání, měli zkrachovat. „Pražské smetánce“ zase doporučil, ať čte knihy a zvyšuje tím svou beztak nízkou vzdělanost.

Druhý den prezident přednesl projev k národu, který vysílaly všechny hlavní televizní kanály v zemi. Apeloval v něm na dodržování vládních opatření a varoval před naslouchání lidem, kteří popírají tvrzení epidemiologů.

Humanitární milost i rentgen ruky

V neděli 18. října Zeman ostře odsoudil násilnosti, které na Staroměstském náměstí v Praze vyvolali fotbalový chuligáni, jež se střetli s policií. O dva dny později zase oznámil, že se rozhodl udělit svou 16. milost v úřadu. Z humanitárních důvodů jí získala matka pěti nezletilých dětí. Prominul ji celkem pět trestů za méně závažnou trestnou činnost.

Minulou středu prezident vyrazil na Pražský hrad, kde převzal pověřovací listiny celkem 13 nových velvyslanců v Česku. Pátek 23. října, kdy deník Blesk vydal zprávu o schůzce ministra zdravotnictví Romana Prymuly s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci na pražském Vyšehradě, začal Zeman návštěvou Vojenské fakultní nemocnice ve Střešovicích, kde se podrobil plánovanému rentgenu ruky. Ve stejný den také jmenoval nové generály. Ani na popáté se povýšení nedočkal šéf Bezpečností informační služby Michal Koudelka.

Odpoledne se pak na zámku v Lánech sešel s premiérem, který mu oznámil jméno kandidáta na post ministra zdravotnictví. Schůzka s Janem Blatným se vzhledem k časovým možnostem prezidenta uskuteční v úterý, uvedl Babiš po setkání před novináři.

Doufám, že ve čtvrtek bude nový ministr, oznámil Babiš v Lánech:

Gratulace do Tádžikistánu

Zeman v říjnu také reagoval na dění v zahraničí, nově zvoleným státníkům odeslal několik dopisů. Hned 1. října zaslal gratulační telegram šejchu Nawafu Al-Ahmad Al-Džabír Al-Sabahovi, novému emírovi Kuvajtu. O pár dní později gratuloval i Michaelu Ludwigovi, vítězi zemských voleb v rakouské Vídni.

Prezidentově pozornosti neuniklo ani opětovné zvolení prezidenta Tádžikistánu Emomali Rachmona. V pondělí 26. října pak Zeman reagoval na masivní povodně ve Vietnamu, které zasáhly centrální část země a vyžádaly si více než sto obětí. Prezidentovi Nguyenu Phu Trongovi zaslal kondolenci.