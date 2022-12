Tendence k pokusu o převrat jsou viditelné i v Česku, míní politolog

Německá policie už obvinila 54 lidí ze skupiny plánující puč. Do snahy způsobit převrat v Německu se možná zapojily i dvě desítky tisíc lidí. Jde o členy jednotlivých protisystémových uskupení, jejichž členové jsou přezdívaní jako Říšští občané (název odkazuje na tradice německé říše, pozn. red.). Někteří lidé v Německu totiž neuznávají její konec a nachází proto různé pseudo důvody, řekl profesor politologie Miroslav Mareš.

Doplnil také, že tu vidí spojitost s nacistickou třetí říší, která byla poslední oficiální říše Německa, která byla poražena v roce 1945. „Někteří z nich se hlásí k tradicím této nacistické říše, někteří z nich jdou i ještě do dřívějších dob,“ řekl Mareš.

Podobné tendence jsou však pozorovatelné i v českém prostředí, jelikož tu jsou lidé, kteří „chtějí změnit prozápadní orientaci, nechtějí změnit samotnou suverenitu České republiky“. „To už bych spíše upozornil na to, že jsou tady malé skupinky, které třeba zpochybňují rozpad Československa a tvrdí, že nadále existuje,“ dodal.

„Byť se zatím nehlásí k žádným násilným prostředkům. Určitě je tady ale skupina lidí, kteří píší na sociální sítě, že je třeba provést defenestrace, že je potřeba si to řádně vyřídit se současnou vládou, změnit současnou euroatlantickou orientaci České republiky,“ doplnil Mareš.

Padesátka lidí na převrat nestačí

Další vlna razií a zatýkání se podle Mareše očekává v Německu v příštích dnech. Profesor je však přesvědčený o tom, že padesátka lidí by na převrat nestačila. „K těm různým uskupením se podle německé zpravodajské služby hlásí kolem dvaceti tisíc lidí, což už je větší síla. 54 lidí samo o sobě by na těch pozicích asi státní převrat nedokázalo dokončit. Museli by mít silnější základnu.“

Profesor Mareš připomněl, že se už v minulosti tato skupina protizákonně vyzbrojovala a při zásazích strážců zákona zemřel i policista. „Německá policie už proti nim v určitých případech konala, zabavovala jim zbraně (Říšským občanům, pozn. red.). Toto hnutí je pod dohledem německé vnitřní zpravodajské služby, ale je vidět, že se v něm vyskytují i tyto násilné tendence, které pak zavdaly důvod i mimo jiné k této razii,“ dodal Mareš.