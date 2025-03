Aktualizujeme 14:38

Od úterý platí zákaz převozu jakýchkoliv zvířat z Maďarska do Česka, a to kvůli výskytu vysoce infekčního virového onemocnění sudokopytníků, slintavky a kulhavky v Maďarsku. V pondělí to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). S kontrolami na hranicích pomůže veterinárním inspektorům policie a Celní správa.