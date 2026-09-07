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Preventivní prohlídky sluchu budou povinné. Češi nedoslýchavost podceňují

Kamila Bendová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Vyšetření sluchu bude povinné. Praktik pošle pacienta na ORL, specialistů je ale málo.

Co jsi říkala? Mluv víc nahlas!“ Podobné věty zaznívají v mnohých domácnostech s postupujícím věkem čím dál častěji. Ke zhoršování sluchu obvykle dochází postupně a člověk si změny nemusí dlouho uvědomovat. Většinou si jich dříve všimne okolí, kdy dotyčný požaduje opakování vět nebo zvyšuje hlasitost televize.

První potíže se sluchem mohou nastat už kolem čtyřicítky. S věkem se potíže výrazně zhoršují. U středně těžké a těžké sluchové ztráty uvádí Světová zdravotnická organizace WHO přibližně 13 procent ve věku 60 až 64 let, 26 procent mezi 70 a 74 lety, 35 procent mezi 75 a 79 lety a nad 85 let už jde o více než polovinu lidí.

Nový postup stanovuje konkrétní způsoby, podle kterých se má orientační vyšetření provádět.

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