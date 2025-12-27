Bílé plomby, jaterní testy i hladina cukru. Pojišťovny zvýší rozsah hrazené péče

Mnoho změn čeká od ledna 2026 všechny pojištěnce v oblasti stomatologické péče, a to díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Úpravy se týkají především úhrad zubních výplní či ošetření zubních kanálků. Pojišťovnu to bude podle předběžných odhadů stát téměř tři miliardy korun navíc.
Dostupnější zubař
Poprvé se také zavádějí výkony se spoluúčastí pacientů. To znamená, že lidé si budou moci uhradit pouze rozdíl v ceně plně hrazených a dosud nehrazených zákroků. „Pacientům to zajistí dostupnější péči a nebudou již odkládat návštěvu zubaře třeba z finančních důvodů,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
Lékaři při preventivních prohlídkách nově zjišťují výskyt duševních onemocnění a dědičných chorob v rodině a kontrolují účast pacienta v hrazených screeningových programech.