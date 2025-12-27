Bílé plomby, jaterní testy i hladina cukru. Pojišťovny zvýší rozsah hrazené péče

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
Podrobnější preventivní prohlídky, bílé plomby, psychologické konzultace online nebo automatický nárok na porodní asistentku. To vše hradí od Nového roku největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP. I přes to, že se hovoří o tenčících se rezervách, čekají novinky v úhradách i klienty dalších pojišťoven.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Mnoho změn čeká od ledna 2026 všechny pojištěnce v oblasti stomatologické péče, a to díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Úpravy se týkají především úhrad zubních výplní či ošetření zubních kanálků. Pojišťovnu to bude podle předběžných odhadů stát téměř tři miliardy korun navíc.

Dostupnější zubař

Poprvé se také zavádějí výkony se spoluúčastí pacientů. To znamená, že lidé si budou moci uhradit pouze rozdíl v ceně plně hrazených a dosud nehrazených zákroků. „Pacientům to zajistí dostupnější péči a nebudou již odkládat návštěvu zubaře třeba z finančních důvodů,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Lékaři při preventivních prohlídkách nově zjišťují výskyt duševních onemocnění a dědičných chorob v rodině a kontrolují účast pacienta v hrazených screeningových programech.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako...

27. prosince 2025

Jak jde dohromady automatizovaný kurník a neautomatizovaný život? Skvěle!

Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric CZ

Ačkoliv preferuje genderově vyvážené prostředí, v ženském kolektivu žije vlastně odmala. A nejinak je to v práci. „Vím, že způsob komunikace i přemýšlení žen jsou jiné, ale nemám žádné předsudky o...

27. prosince 2025

Baltské moře se stává bitevním polem. Švédsko ho mění na jezero ponorek

Premium
Korvety švédského námořnictva K31 Visby a K35 Karlstand připlouvají na cvičení...

Baltské moře se postupně mění v bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Ruská plavidla se zde objevují ve zvýšené míře, na což Severoatlantická aliance reaguje častějšími hlídkami a posilováním námořní...

27. prosince 2025

Bílé plomby, jaterní testy i hladina cukru. Pojišťovny zvýší rozsah hrazené péče

Premium
ilustrační snímek

Podrobnější preventivní prohlídky, bílé plomby, psychologické konzultace online nebo automatický nárok na porodní asistentku. To vše hradí od Nového roku největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP. I...

27. prosince 2025

Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

ilustrační snímek

Osobní vlak srazil v pátek odpoledne v Olomouci člověka, ten podle policejní mluvčí Marie Šafářové zemřel. Neštěstí se stalo po 15:00 na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým...

26. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  20:47

Na Kleti spadl strom na lanovku. Nebyla ještě v provozu, nikomu se nic nestalo

Hasiči zasahovali na Kleti, kde spadl na lanovku strom. (26. prosince 2026)

V pátek po poledni zasahovali hasiči ze stanice Křemže na Krumlovsku kvůli stromu, který spadl na dráty lanovky na Kleti. Při oznámení byla lanovka ještě mimo provoz, tudíž na ní nejeli žádní lidé a...

26. prosince 2025  20:26

Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje

Zima na Cínovci.

Na přelomu roku přijde do Česka zima. Teploty i přes den budou jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje, uvedl v pátek na X Český hydrometeorologický...

26. prosince 2025  19:49

Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy, policie ho později zadržela

Francouzská policie postřelila ženu, která v příměstském vlaku v Paříži...

Neznámý pachatel v pátek v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. K...

26. prosince 2025  19:10,  aktualizováno  19:44

Zakuklenci se samopaly a 20 kg kokainu z Británie. Jak a proč zatkli Karlose Vémolu

Premium
Bezmocný bojovník. Karel „Karlos“ Vémola v poutech poté, co ho na cestě do...

Bojovník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola vyrazil v úterý ráno, den před Štědrým dnem, do Prahy na operaci zubů kvůli zánětu čelisti. Vyjel ze své honosné vily „Vémoland“ v Měchenicích, ale když...

26. prosince 2025  19:20

Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech

Vánoce v roce 1959 v rodině zavřeného Petra Záleského.

Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...

26. prosince 2025  18:51

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí. Kraj vyhlásil sbírku

Požár bytu v Kamenici.

V Kamenici u Prahy ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Do nemocnic odvezli popálenou ženu ve vážném stavu i další dva lidi včetně nezletilého s...

26. prosince 2025  9:18,  aktualizováno  17:52

Izrael jako první na světě uznal nezávislost Somalilandu. Sklízí za to kritiku

Mapa Somálska a Somalilandu s vyznačenými hlavními městy a sousedními státy.

Izrael jako první stát na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, samozvané republiky odtržené od Somálska. Toto rozhodnutí může proměnit regionální dynamiku, napsala agentura Reuters. Krok...

26. prosince 2025  17:08,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.