Babišův střet zájmů ohlídáme, ujišťuje Česko Brusel. Odpovědělo na poslední chvíli

  14:37
Český systém prevence střetu zájmů je dobře nastavený, říká ministerstvo pro místní rozvoj. Odpovídá tak na dopis Evropské komise, která v něm žádá o vysvětlení, jak Česká republika brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Evropská komise chtěla také ujistit, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude plně vyjasněna.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026) | foto: AP

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)
Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
7 fotografií

Babiš letos v únoru vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel Babišovo jmenování premiérem.

Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

Dopis Evropské komise získalo ministerstvo pro místní rozvoj 19. února, odpověď komise žádala do jednoho měsíce. Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo reakci tento čtvrtek, tedy v nejzazší možný termín. Úřad podle mluvčí Veroniky Lukášové komisi odpověděl na všechny dotazy a skutečnosti, o které se zajímala.

„Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (ve čtvrtek) odeslalo odpověď Evropské komisi týkající se opatření proti střetu zájmů v souvislosti se jmenováním Andreje Babiše do funkce předsedy vlády ČR. V dopise jsme Evropskou komisi ujistili o tom, že český systém prevence střetu zájmů je systematicky nastavený a je pevnou součástí nastaveného systému řízení a kontroly,“ uvedla Lukášová.

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) minulý týden uvedla, že dopis Evropská komise zaslala přímo ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv jí osobně. Nejednalo se tak podle ní o politický problém a do znění odpovědi nechtěla zasahovat. O celé situaci Mrázová nebyla a ani nechtěla být informována, řekla v rozhovoru.

Pokud Evropská unie odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. Unie pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

19. března 2026,  aktualizováno 

Opravdu chtěla AfD deportovat migranty? Soud rozhodl, že si to novináři vymysleli

Premium
Vila Adlon kde se podle investigativní sítě Correctiv konalo v roce 2025...

Psal se leden 2024 a Německem otřásaly mohutné statisícové demonstrace proti „pravicovým extremistům“ ze strany Alternativa pro Německo (AfD). Protesty se odehrávaly v reakci na čerstvé odhalení...

19. března 2026

Porodník při úmrtí dětí nepochybil, uznala nemocnice. Dál případ komentovat nebude

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Gynekolog Petr Holba nebyl u tragických porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod...

19. března 2026  14:58

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

19. března 2026  14:46

Babišův střet zájmů ohlídáme, ujišťuje Česko Brusel. Odpovědělo na poslední chvíli

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Český systém prevence střetu zájmů je dobře nastavený, říká ministerstvo pro místní rozvoj. Odpovídá tak na dopis Evropské komise, která v něm žádá o vysvětlení, jak Česká republika brání střetu...

19. března 2026  14:37

Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)

Cíle Spojených států ve válce s Íránem se od jejího začátku nezměnily, prohlásil na tiskové konferenci americký ministr obrany Pete Hegseth. Jsou jimi zničení íránských zařízení na odpalování raket,...

19. března 2026  14:06,  aktualizováno  14:34

Řek na Kolínsku uškrtil spolubydlící kabelem od kulmy, dostal 17 let a vyhoštění

Obžalovaný Řek Ioannis Alexandridis Alexandros u Krajského soudu v Praze (19....

Za vraždu a okradení seniorky v mobilheimu na Kolínsku soud ve čtvrtek potrestal obžalovaného Řeka 17 lety vězení. Na deset let ho také vyhostil z Česka. Osmadvacetiletý Ioannis Alexandridis...

19. března 2026  14:33

Zafixování cen plynu teď získává na významu, radí odborníci

ilustrační snímek

Eskalace situace na Blízkém východě se přelévá do nervozity na energetických trzích. Přestože v Evropě končí topná sezona, ceny zemního plynu zaznamenaly prudké výkyvy. Zatímco ještě v únoru se plyn...

19. března 2026  12:29,  aktualizováno  14:32

Nepustil bych je k zásuvce. Kriminalista líčí obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalista rozkrývají obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalisté pokračují v rozplétání kauzy, kdy mohli podle nich získat od Technické inspekce ČR (TIČR) osvědčení pro revizní techniky i lidé bez potřebných znalostí. V souvislosti s případem...

19. března 2026  14:22

Exšéfa protiteroristického střediska, který rezignoval kvůli Íránu, vyšetřuje FBI

Šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. (7....

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřuje Joea Kenta, jehož rezignace na post šéfa Národního protiteroristického střediska (NCTC) na protest proti válce v Íránu tento týden rozezlila prezidenta...

19. března 2026  14:21

Vláda má ve sporu s Pavlem silnější karty. Jde o víc než o summit NATO, říká politolog

Premium
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka mají podle politologa Lukáše Valeše ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem navrch. Ve hře je ale víc než jen to, kdo bude v létě Českou republiku...

19. března 2026  14:08

Proč milujeme temné hrdiny? Oscarový Cillian Murphy v rozhovoru exkluzivně

Premium
Cillian Murphy na premiéře filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (v češtině...

Patří mezi herce, kteří dokážou ztělesnit postavy na hraně dobra a zla s neobyčejnou přitažlivostí. Irský herec Cillian Murphy, držitel Oscara za film Oppenheimer, a veterán britské kinematografie...

19. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.