Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Preventivní prohlídky nestačí. Experti popsali, jak lidi přimět ke změně životního stylu

Autor:
  11:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Prevence v českém zdravotnictví naráží na nízkou účast pacientů i nedostatky v systému. Shodli se na tom odborníci na konferenci Zdravotnictví 2027. Podle nich se dlouhodobě nedaří lidi motivovat k využívání preventivních programů. Péče navíc často končí pouze jednorázovým vyšetřením. Řešením má být cílenější komunikace, která pacienta dovede od vyšetření ke skutečné změně životního stylu.

Jedním z hlavních problémů je podle odborníků fakt, že se dlouhodobě nedaří přimět lidi, aby preventivní programy skutečně využívali. „Nepodařilo se nám najít cestu, jak motivovat pojištěnce, aby na prevenci přišli,“ přiznala zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny Jitka Vojtová.

Rozhodující je přitom právě aktivní přístup jednotlivce. „Bez vlastní iniciativy pacienta se veškeré úvahy o prevenci mohou zrušit,“ konstatovala místopředsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie Kateřina Langmaierová.

Samotná prevence pak často končí pouze preventivní návštěvou u lékaře. Problém vidí odborníci především v zavedení do praxe. Chybí ale i návaznost péče. „Člověk přijde na vyšetření, dostane recept nebo doporučení a tím to často končí. Chybí další práce i konkrétní zdravotní výsledek,“ upozornila ředitelka Evropské federace lékárenských sítí Irena Storová.

Očkování má smysl i v 80. Senioři potřebují prevenci stejně jako malé děti

Nedostatečné je podle Marka Mikulíka z farmaceutické společnosti Pfizer i řízení prevence jako celku. „Máme spoustu aktivit, ale chybí systematické vedení preventivních prohlídek a screeningů až k výsledku,“ uvedl.

Bariéry v systému

Řadu lidí v otázce prevence odrazují nadbytečné překážky v dostupnosti péče. Náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Michal Nezbeda připustil, že například adresné zvací dopisy jsou sice užitečným nástrojem, ale řeší jen část problému. „Zvací dopis neřeší to, že klient nemá jednoduchou cestu k samotnému objednání na screening. Musíme do zdravotnictví dostat lidi, kteří znají pacientské cesty a dokážou tyto bariéry odstranit,“ konstatoval.

Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková upozornila, že prevence se netýká jen pacientů, ale celé populace, která má zůstat zdravá. Zásadní úlohu podle ní musí sehrát stát. Podstatné je navíc zaměřit se na sledování reálných změn zdravotního stavu, nikoli jen účasti.

Při prevenci rakoviny lidi víc motivuje pohodlí než odměna, ukázal průzkum

„Umíme dělat analýzy efektivity u léčivých přípravků nebo zdravotních výkonů. Musíme se ale naučit měřit i efekt preventivních aktivit. Výsledkem nemá být počet rozdaných letáků nebo proškolených lidí, ale reálný zdravotní efekt, například zlepšení BMI,“ vysvětlila Macková. Pokud je například v obchodech nejlevnější a nejsnáze dostupné jídlo zároveň to nejméně zdravé, lidé v nepříznivé sociální situaci podle ní mění svůj životní styl jen velmi těžko.

Prevence na míru

Podle Vojtové už plošný přístup k prevenci nestačí. Cestou je cílit komunikaci přímo na potřeby konkrétního člověka. „Plošné dopisy příliš nefungují. Dnes už máme profil našich pojišťoven i pacientů a musíme pacienta oslovit tak, aby věděl, že jde o prevenci přímo pro něj,“ sdělila Vojtová.

Jste v otázce prevence aktivní?

celkem hlasů: 13

Největší vnitřní motivací k dodržování prevence bývá strach ze ztráty soběstačnosti, obava z vysokých finančních nákladů na léčbu v budoucnu či osobní negativní zkušenost v rodině. Podle Vojtové proto nestačí postavit aktivní přístup k prevenci pouze na okamžitých finančních odměnách. „Ty jsou samy o sobě nedostatečné. Důležitější je kombinace faktorů, tedy od osobní odpovědnosti až po systémové nastavení,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Násilná smrt na Děčínsku. Kriminalisté zadrželi příbuzného oběti

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin na Děčínsku, při kterém zemřel člověk. Zadrželi podezřelého, který je příbuzným oběti.

25. září 2026  11:03,  aktualizováno  11:35

Vládu čeká hlasování o nedůvěře, Babiš se těší. Krade budoucnost, řekl Kupka

Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...

Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů...

25. září 2026  5:25,  aktualizováno  11:33

Trump řekl, že povolí Ukrajině vyrábět střely do systémů Patriot, uvedl Zelenskyj

Prezident Donald Trump se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany...

25. září 2026  11:03,  aktualizováno  11:32

Preventivní prohlídky nestačí. Experti popsali, jak lidi přimět ke změně životního stylu

ilustrační snímek

Prevence v českém zdravotnictví naráží na nízkou účast pacientů i nedostatky v systému. Shodli se na tom odborníci na konferenci Zdravotnictví 2027. Podle nich se dlouhodobě nedaří lidi motivovat k...

25. září 2026  11:30

Opravy trvají věčnost. Chceme tým, co závady vyřeší hned, říká lídr Richard Matiašek

Richard Matiašek je lídr kandidátky Zdraví Sport Vzdělání. V Ústí by uskupení...

Lídr uskupení Zdraví Sport Vzdělání Richard Matiašek cílí v Ústí nad Labem na sedm až deset procent hlasů. Pro městské obvody žádá desítky milionů navíc na opravy chodníků či osvětlení. V...

25. září 2026  11:30

V Turecku havaroval minibus s turisty, mezi 17 zraněnými je i Češka

Pohled na tureckou Antalyi (15. září 2026)

Sedmnáct lidí včetně jedné české turistky utrpělo zranění při dopravní nehodě v turecké provincii Antalya. Turistický minibus se střetl s dvěma dalšími vozy, načež přerazil sloup semaforu a převrátil...

25. září 2026  10:32,  aktualizováno  11:20

V Soči dokončili přestavbu Putinova sídla. Kvůli útokům tam ale přestal jezdit

Rezidence ruského diktátora Vladimira Putina v Soči na archivní fotografii...

V jihoruském Soči finišuje přestavba rezidence diktátora Vladimira Putina. Zakázku bez výběrového řízení dostala na starost firma napojená na jeho přítele, která pro šéfa Kremlu stavěla v minulosti i...

25. září 2026  11:20

Obec kvůli banalitě skončila v exekuci. Starostka za chybu zaplatila desítky tisíc

Pohled na zasněžené Jeseníky u Loučné nad Desnou. (20. listopadu 2024)

Z běžné žádosti o informace se stal spor, který skončil až exekucí obce. Loučná nad Desnou na Šumpersku neposkytla developerovi informace týkající se připravované změny územního plánu ani poté, co jí...

25. září 2026  11:10

Zoo Praha oslaví 95. výročí. Přijďte v kostýmu ze 30. let a nechte si vytvořit účes z té doby

ilustrační snímek

Od prvního otevření pražské zoo uplyne v pondělí 28. září 95 let. Právě odkazem na 30. léta se zahrada rozhodla své narozeniny oslavit a pro návštěvníky připravila speciální program. Nebudou chybět...

25. září 2026  11:09

Cizinec ve vytuněném autě při driftování srazil chodce s jízdním kolem

Cizinec při driftování srazil v Týně nad Vltavou muže na přechodu.

Muže, který vedl kolo přes přechod, srazil v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku cizinec za volantem upraveného vozu. Nehoda se stala, když řidič auta nebezpečně driftoval. Muž utrpěl lehké zranění,...

25. září 2026  10:51

Padesátiletí U2 mají zase radost. Na novém albu zazní naposledy hlas Dolly Partonové

U2 vydáním novinky Songs of Innocence překvapili.

Bylo to 25. září 1976 v irském Dublinu, kdy se čtveřice Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. a Adam Clayton začala sypat na hromadu první společné hudební nápady. Po padesáti letech jsou U2 jednou z...

25. září 2026  10:50

AfD chce jednat o návratu ruského plynu do Německa. Ve hře je i Nord Stream

V Magdeburku ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zorganizovala strana Alternativa...

Německá Alternativa pro Německo (AfD) a ekonomický zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev připravují schůzku, na níž chtějí jednat o obnovení dodávek ruského plynu do Německa....

25. září 2026  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde