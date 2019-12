Už žádní psi bez náhubků v MHD, ministerstvo chce upřesnit jejich přepravu

Ministerstvo dopravy do připomínkového řízení předložilo návrh vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v rámci níž mimo jiné upravuje přepravu živých zvířat.

„Předně je nutné zdůraznit, že ministerstvo do dosavadní povinnosti u přepravy psů nezasahuje, pouze dochází ke zpřesnění textu, který vyvolával výkladové nejasnosti,“ uvedl Filip Medelský z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Stávající úprava totiž výslovně nestanovuje povinnost nasazení bezpečného náhubku po celou dobu přepravy, přestože se podle ministerstva jedná o logický požadavek.

„Díky tomu často docházelo k situacím, že v průběhu přepravy zvíře bezpečný náhubek nemělo nasazený, čímž mohlo docházet k ohrožování bezpečnosti přepravy a přepravovaných osob. Bohužel byly zaznamenávány případy poranění cestujících, a to například psem bez nasazeného náhubku. Takové jednání není žádoucí, proto ministerstvo dopravy přistoupilo na základě podnětů dopravců k exaktnímu vymezení této povinnosti směřující k zvýšení ochrany cestujících,“ dodal.

„Beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu,“ stojí v návrhu vyhlášky, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

Řidič dopravního prostředku může už nyní vykázat ty, kteří psovi náhubek během cesty sundají. „Dopravce rovněž může stanovit sankci za porušení smluvních přepravních podmínek, a to až do výše 1 500 Kč,“ dodal Medelský. Do věci se také mohou vložit strážníci. I ti mohou udělat několikatisícovou pokutu.

V nové podobě vyhlášky se ministerstvo dopravy postaví více za asistenční psy doprovázející handicapované. Ti by se nově měli řadit na úroveň vodicího psa. Dopravci pak tato zvířata nebudou moci vyloučit za žádných okolností z přepravy.

S účinností počítá resort od 1. října 2020.