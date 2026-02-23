Začátek týdne bude teplý, ale deštivý. Kvůli oblevě stoupají hladiny řek

Pondělí bude provázet oblačnost, na většině území s deštěm. Během dne déšť přechodně zeslábne a může se objevit polojasná obloha. V Čechách začne odpoledne foukat čerstvý západní vítr. Večer se opět zatáhne a déšť bude častější, na severních horách začne později sněžit. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 8 až 13 °C. „V úterý bude místy pršet a od 600 m sněžit. Ve středu a ve čtvrtek čekejte polojasnou nebo jasnou oblohu, ráno a večer se však budou tvořit místy mlhy,“ říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na severních horách srážky trvalejší. Během dne přechodně i polojasno a srážky jen místy. Na severu nad 1 000 m, večer nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 8 až 13 °C, v 1000 m na horách 4 °C. Mírný, v Čechách postupně až čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V noci na úterý čekají meteorologové oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo déšť, v polohách nad 700 m, v severovýchodní polovině území nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Na severních horách trvalejší sněžení. Nejnižší teploty 5 až 1 °C. Zpočátku čerstvý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.

V úterý přes den bude proměnlivá oblačnost, ráno ještě na většině území, postupně jen místy přeháňky nebo déšť, v polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m srážky smíšené nebo sněhové. „Odpoledne postupně ubývání oblačnosti, ustávání srážek. Večer se budou lokálně tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 11 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, bude odpoledne a večer slábnout,“ uvádí Mejstřík.

Ve středu bude jasno až polojasno. V noci a ráno místy mlhy, i mrznoucí, večer jejich opětovná tvorba. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na východě a při déletrvající mlze kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Ve čtvrtek se těšme na polojasno až skoro jasno, v noci a ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo zataženo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na východě a při déletrvající nízké oblačnosti či mlze kolem 10 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Později večer od západu ojediněle možnost deště. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Podle Mejstříka budou nejvyšší denní teploty mezi 10 až 15 °C, v Čechách ojediněle až 17 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.

Počasí od soboty do pondělí bude z počátku oblačné až zatažené, místy přeháňky, na horách i srážky sněhové. Postupně většinou polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Rozvodněné řeky

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na sedmi místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména na severu.

Na prvním povodňovém stupni bdělosti, při kterém se obvykle voda nevylévá z břehů, byla kolem 05:30 řeka Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Svatava ve Svatavě na Sokolovsku, Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku a Sázava v Sázavě na Žďársku.

Tající sníh a déšť v Česku zvedají hladiny řek, Mandava je na prvním stupni povodně

Nárůst hladin toků mohl podle výstrahy ČHMÚ nastat v noci v části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, na Vysočině a také v částech Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje.

„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky předpokládáme dosažení prvního povodňového stupně v povodí horní Jizery, Cidliny, Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice,“ uvedli meteorologové.

Od večerních hodin varování rozšířili na Kamenici, Mandavu, Lužickou Nisu a Smědou.

