Úřad vymáhal po dívce dluh za pozemky, které nevlastnila. Zasáhl ombudsman

„I když se to může zdát zbytečné, změnu vlastnictví nemovitosti musí finančnímu úřadu oznámit jak nový vlastník nemovitosti, tak i ten, kdo nemovitost prodal či daroval. V opačném případě původní vlastník riskuje, že po něm bude finanční úřad požadovat zaplacení daně i za nemovitost, kterou již nevlastní,“ upozornil ombudsman Stanislav Křeček.
Finanční úřad peníze dívce vrátil po zásahu ombudsmana, na kterého se obrátila rodina dívky. Během svého šetření zjistil, že finanční úřad požaduje zaplatit daň i z pozemků, které babička před smrtí prodala novým majitelům. Dívka tak platila peníze navíc za majetek, který už nevlastnila a jenž už zdanil někdo jiný.
|
Daň z nemovitosti se letos změnila a počítá se jinak. Na co si dát pozor
Podle ombudsmana je třeba změnu vlastníka nahlásit alespoň dodatečně. „Finanční úřad pak dokáže zjednat nápravu. Lépe je však takovým situacím předcházet včasným oznámením finančnímu úřadu,“ uvedl.
Po společném jednání ombudsmana a finančního úřadu došlo k nápravě. Dívka podala dodatečná daňová přiznání a přeplatek dostala zpět.