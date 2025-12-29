Úřad vymáhal po dívce dluh za pozemky, které nevlastnila. Zasáhl ombudsman

  13:09
Po smrti babičky vyzval finanční úřad dívku k úhradě dvaceti tisíc korun, které zesnulá dlužila na dani z nemovitostí. Dluh začal vymáhat i exekucí. Ukázalo se, že do platby započítal i daň z pozemků, které zesnulá po smrti prodala. Stačilo přitom pouze úřadu nahlásit změnu vlastníka.
„I když se to může zdát zbytečné, změnu vlastnictví nemovitosti musí finančnímu úřadu oznámit jak nový vlastník nemovitosti, tak i ten, kdo nemovitost prodal či daroval. V opačném případě původní vlastník riskuje, že po něm bude finanční úřad požadovat zaplacení daně i za nemovitost, kterou již nevlastní,“ upozornil ombudsman Stanislav Křeček.

Finanční úřad peníze dívce vrátil po zásahu ombudsmana, na kterého se obrátila rodina dívky. Během svého šetření zjistil, že finanční úřad požaduje zaplatit daň i z pozemků, které babička před smrtí prodala novým majitelům. Dívka tak platila peníze navíc za majetek, který už nevlastnila a jenž už zdanil někdo jiný.

Daň z nemovitosti se letos změnila a počítá se jinak. Na co si dát pozor

Podle ombudsmana je třeba změnu vlastníka nahlásit alespoň dodatečně. „Finanční úřad pak dokáže zjednat nápravu. Lépe je však takovým situacím předcházet včasným oznámením finančnímu úřadu,“ uvedl.

Po společném jednání ombudsmana a finančního úřadu došlo k nápravě. Dívka podala dodatečná daňová přiznání a přeplatek dostala zpět.

