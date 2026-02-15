VIDEA TÝDNE: Přepadení jako z akčního filmu a Anděl Páně před soudem

Autor:
  16:06
S končícím týdnem opět přinášíme výběr videí, která v posledních dnech zaujala čtenáře zpravodajského portálu iDNES.cz. Nejsledovanějšími byly záběry z Itálie, kde po zuby ozbrojený gang přepadl za bílého dne pancéřovanou dodávku. Incident se odehrál na silnici mezi Lecce a Brindisi. Na místě došlo k výbuchu i k přestřelce s policií. Uspěly ale i další.

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně, zvažují konec. Zatímco dříve bavili kolemjdoucí, dnes bojují s lidmi, kteří u nich chtějí ceny jako v čínském internetovém obchodě Temu.

Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto, aby mohl spravedlivě rozhodnout, zda je autorkou scénáře pouze Lucie Konášová, nebo se na něm podílel i režisér Jiří Strach.

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderování na plný úvazek se také neplánuje vrátit. Česká Miss Earth 2013 popsala, že v současnosti je z ní podle jejích slov hlavně servírka a maminka na plný úvazek, věnující se svým dvěma malým dětem.

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika poškození vlastního auta motoristé v Břeclavi. Tamní strážníci ukázali záběry několika až neuvěřitelných případů.

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Začaly další demonstrace za Pavla, které pořádá Milion chvilek

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se schází lidé na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a...

15. února 2026  10:12,  aktualizováno  16:28

V Itálii se zřítil slavný Oblouk lásky, skalní útvar zničila bouře

Skalní útvar známý jako Oblouk lásky. (23. srpna 2023)

V jihoitalském regionu Apulie se v důsledku bouře v noci na neděli zřítil impozantní skalní útvar známý jako Oblouk lásky, který byl oblíbenou turistickou atrakcí a jehož fotografie se často objevují...

15. února 2026  16:24

Choulostivý svět sexuální asistence. Službu poskytují v Česku už také muži

Premium
ilustrační snímek

Sexuální asistence pro lidi s postižením a seniory funguje v Česku téměř deset let. Z původních pěti vyškolených asistentek se dnes službě věnuje dvanáct odbornic a odborníků včetně tří mužů....

15. února 2026

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:32

Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem. Tématem bylo NATO i energetika

Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Slovensko. (15. února 2026)

Partnerství Slovenska a Spojených států je strategické a politické, přináší výsledky v obraně, bezpečnosti a při spolupráci v energetice. Na síti X to napsal slovenský prezident Peter Pellegrini,...

15. února 2026  13:41,  aktualizováno  15:14

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní...

15. února 2026  12:08,  aktualizováno  15:05

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou

Ministr zahraničí Petr Macinka si na Mnichovské bezpečnostní konferenci stěžoval, že Evropská unie není založena na přímé demokracii a občané si tak podle něj nemohou zvolit zástupce v Evropské...

15. února 2026  9:25,  aktualizováno  15:04

Rubio: Z NATO neodcházíme, možná ale přesuneme vojáky. Závislou Evropu nechceme

Americký ministr zahraničí Mario Rubio při setkání představitelů Aliance v...

Spojené státy neodcházejí z NATO, možná budou přesouvat vojáky, ale tak tomu bylo vždy. Při návštěvě Bratislavy to v neděli řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Washington podle něj nechce,...

15. února 2026  15:04

Zrada, či omyl? MAGA se štěpí kvůli 60 let starému útoku Izraele na americkou loď

Premium
Koláž – Tucker Carlson a Ben Shapiro s hořící lodí USS Liberty. Vytvořeno za...

Téměř šedesát let byl útok na USS Liberty zapomenutou kapitolou dějin, kterou oživovaly okrajové hlasy. Nyní se ale incident z roku 1967 stal rozbuškou v samotném srdci hnutí Donalda Trumpa. Tradiční...

15. února 2026

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)

Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním...

15. února 2026

Sladký plán nevyšel. Čech se ve Vídni pokusil ukrást 44 tabulek luxusní čokolády

ilustrační snímek

Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé...

15. února 2026  14:48

