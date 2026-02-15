VIDEA TÝDNE: Přepadení jako z akčního filmu a Anděl Páně před soudem

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně, zvažují konec. Zatímco dříve bavili kolemjdoucí, dnes bojují s lidmi, kteří u nich chtějí ceny jako v čínském internetovém obchodě Temu.
Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto, aby mohl spravedlivě rozhodnout, zda je autorkou scénáře pouze Lucie Konášová, nebo se na něm podílel i režisér Jiří Strach.
Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderování na plný úvazek se také neplánuje vrátit. Česká Miss Earth 2013 popsala, že v současnosti je z ní podle jejích slov hlavně servírka a maminka na plný úvazek, věnující se svým dvěma malým dětem.
Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika poškození vlastního auta motoristé v Břeclavi. Tamní strážníci ukázali záběry několika až neuvěřitelných případů.