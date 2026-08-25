Záchranáři letos vyjíždějí mnohem častěji k lidem s alergickou reakcí po bodnutí vosou. Místy je nárůst i víc než trojnásobný oproti loňsku. Vosy letos zaměstnávají víc i hasiče, kteří denně jezdí k likvidaci desítek jejich hnízd. Že je letošní rok výjimečný, potvrzuje i zoolog Antonín Přidal, podle kterého je výrazně víc vosích hnízd než jindy.
Přesná statistika počtu vos v přírodě neexistuje, s jistotou je ale podle Přidala možné říct, že letos je jich víc než v minulých letech. Vosám se během července a na začátku srpna dařilo hlavně proto, že jim v noci nebyla zima.
Zoolog míní, že vosy jsou dlouhodobě nepochopeným tvorem. Jejich povahu přirovnal k žralokům.