Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý udělil v Černínském paláci medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Po skončení události novinářům řekl, že Filip Turek zůstává jediným kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. A to i přes pondělní vyjádření Hradu, ve kterém prezident odmítl, že Turka jmenuje.
„Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ napsala Kancelář prezidenta do tiskové zprávy.
Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna
„Nepřijde mi to jako komunikace prezidenta republiky, když říká, že není podstatné, co je pravda, ale to, co si myslí někteří lidé, či voliči. Nevnímám to jako vyjádření pana prezidenta, či pana tiskového mluvčí Víta Koláře, který je pod vyjádřením podepsaný. Proces sestavování vlády je složitý proces a tato dojmologie, kdy někoho označím za něco, co není, to myslím není správná cesta,“ uvedl Macinka.
S Babišem a Turkem se má Macinka setkat po Novém roce, před novoročním obědem premiéra s prezidentem Petrem Pavlem, kteří se sejdou 7. ledna. „Doufám, že si pan prezident i přes zachování svých výhrad řekne, že je to vláda Andreje Babiše a pokud ji tak Babiš chce, ať ji tak i má. Já mám pocit, že jsem udělal všechno, co jsem udělat měl, tímto moje úloha skončila,“ zakončil šéf Motoristů.
Kompetenční žalobu vláda odmítá
Na dotaz novinářů, zda Motoristé nebudou chtít situaci řešit kompetenční žalobou na prezidenta, Macinka zopakoval, že toto sousloví vůbec není ve slovníku jeho strany. Žalobu odmítl také premiér Babiš, podle kterého by měl Turek prezidenta přesvědčit. To se však nejeví pravděpodobně.
Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté
„Já si myslím, že výhrady, které jsem vůči Filipu Turkovi už několikrát oznámil, jsou natolik zásadní, že by se jimi měl zabývat premiér. Určitě bude záležet na tom, jak si to Andrej Babiš vyhodnotí, jestli jméno Filipa Turka nakonec předloží nebo nepředloží,“ uvedl v pondělí Pavel.
„Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života, a ne pouze krátké období, dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, pak to není dobrý příklad,“ řekl Pavel minulý týden, když odpovídal na otázky voličům v pořadu Zeptejte se prezidenta.