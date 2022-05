Uprchlíci? Jsme nejlepší v Evropě. Fiala debatoval s občany v Čelákovicích

Když se na oficiální facebookové stránce Petra Fialy předminulé úterý objevila pozvánka na Setkání s premiérem v Městském muzeu v Čelákovicích, přibývaly komentáře po stovkách. V pondělí jich bylo téměř jedenáct stovek. Drtivá většina negativních.

„O čem komentáře občanů byly? O tom, že nemají jezdit, svítit, topit, mají méně jíst. Mohou se alespoň vykoupat? Budete také kázat, co mají říkat, co si mají myslet? To bude velice plodné,“ napsala jedna z uživatelek.

„Bude vysvětlovat, proč je to všechno, co jste napsala. Protože Babiš a protože válka,“ reagovala další diskutérka. Další zmiňovali pomoc Ukrajincům a pár jich hrozilo, že Petru Fialovi přijedou naplivat do obličeje.

Realita ale byla odlišná.