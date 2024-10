Prvně TikTok, teď expertní rozbor fotbalu. Fiala zkouší měnit image

V pondělí se svět dozvěděl vítěze Zlatého míče za sezonu 2023/2024, tedy nejprestižnějšího individuálního ocenění ve fotbale. Vítězem se stal záložník anglického Manchesteru City a mistr Evropy se Španělskem Rodrigo Hernández Cascante řečený Rodri.

Vedle sportovních komentátorů a reportérů to zaujalo i premiéra Fialu. „Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci,“ napsal na sociální síti X.

„Rozdílový, co to znamená? Mužstvo hraje jinak a je silnější, když je na hřišti. A třeba způsob, jakým rozvíjí hru, je radost sledovat. Navíc je to jeden z mála profesionálů ve světovém fotbale, kteří při všech nárocích dokázali vystudovat vysokou školu. Opravdu dobrá volba,“ dodal Fiala k vítězi Zlatého míče.

Byť není tajemstvím, že premiér má fotbal v oblibě, příspěvkem mnohé zaujal, a to jak veřejnost, tak některé politiky.

„Konečně se věnujete důležitým tématům“

Komentář si neodpustil například poslanec za ANO Patrik Nacher. „Pozitivní zprávou je, že roky produkovaná ohraná klišé a prázdné floskule konečně nahradil konkrétnější rozbor. Nastolený trend byste mohl aplikovat i na komunikaci v o něco více zásadní oblasti řízení státu,“ napsal pod Fialův příspěvek.

„Je vidět, že se blíží volby a vy se konečně věnujete důležitým tématům. Jen tak dál,“ napsal například další komentující s uživatelským jménem Neobjektivní Novinář. „Dobrý den Vážený pane premiére, měl platit neuznaný gól Havertze ze zápasu Arsenal - Liverpool? Měl být odvolán Ten Haag? Předem děkuji za odpověď,“ reagoval na Fialu uživatel Chirurg.

Premiérův neobvyklý příspěvek zaujal ale také odborníky. Marketingový expert Petr Lesenský ze společnosti Lesensky.cz pro iDNES.cz nový styl premiérovy komunikace komentoval tím, že jde jednoznačně o snahu přiblížit se lidem.

„Když se řekne Petr Fiala u potenciálních voličů, na které marketéři ODS potažmo SPOLU bezesporu cílí, tak jej vykreslí jako slušného a chytrého profesora, který ale může působit příliš akademicky, strnule, možná i odtažitě. Tohle chce marketingový tým kolem Petra Fialy určitě změnit,“ zhodnotil Lesenský.

Poukázal ale na to, že premiér má fotbal rád a není to žádná póza. „Má velký přehled o světovém fotbale, o anglické lize mluvil několikrát a když na něj přijde otázka, je schopný o něm mluvit dlouhé minuty. Ale zároveň je také pravda, že pan premiér se do teď do této ‚lifestylové‘ roviny při komunikaci prakticky nepouštěl, proto je nedůvěra logická,“ podotkl marketér.

„Toto je mimo zažitý rámec“

Politolog z brněnské Masarykovy univerzity Otto Eibl pro iDNES.cz doplnil, že může jít o snahu premiérovu image polidštit, ukázat lidem, že má zájmy a koníčky. „Z jednoho příspěvku bych ale nechtěl odvozovat příliš,“ řekl Eibl.

Nedůvěra komentujících je však podle něj zcela na místě. „Fiala je ve vrcholné politice bezmála 15 let a do svého soukromí nahlédnout často nenechává. Doposud si držel odstup a všechny tyto ‚nestandardní‘ posty jsou právem podezřelé,“ pokračoval politolog.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala

Podle něj kandidáti či politici mají být autentičtí a předvídatelní. „Toto je mimo zažitý rámec,“ zmínil Eibl s tím, že to může být představa o změně, se kterou přichází tým kolem premiéra.

„Přijde mi otevřenější, nebojí se používat hovorovou češtinu, snaží se být maximálně přímý. Tato změna mi přijde sympatická. Komentování fotbalových výsledků mi sympatické nepřijde – v tuto chvíli to působí křečovitě,“ komentoval politolog měnící se styl premiérovy komunikace.

Zda může nový styl komunikace přinést body u voličů, Eibl nedokáže odhadnout: „To ukáže až čas. Nepřijde mi, že by největším problémem vlády bylo, že premiér nekomentuje sportovní utkání.“

Karel Komínek z Institutu politického marketingu doplnil: „Podle mě je to krok stranou. Mám pocit, že to bylo přijato jako něco, co všichni vyhodnotili jako falešné. Nevím, co si z těch komentářů odnést. Petru Fialovi je vlastně dlouhodobě vyčítáno, že neprojevuje moc emoce. Do určité míry je to něco, co ho dovedlo tam, kde teď je. Byla to velmi důležitá značka v roce 2021.“

Podle Komínka to může být snaha zvrátit současnou situaci vlády. „Nemyslím si, že je to správný krok,“ upozornil.

Témata, která ho zajímají

Premiér ještě po původním postu, kdy komentoval Zlatý míč, sdílel parodický příspěvek, kde byl dokreslen na post komentátora ve fotbalovém studiu. Příspěvky na sociální síti X nejsou však jedinou novinkou, se kterou premiér přišel. Nedávno totiž oznámil, že si založil profil na sociální síti TikTok.

Další post premiéra Petra Fialy.

Redakce iDNES.cz oslovila také mluvčího premiéra Václava Smolku. „Pan premiér opakovaně řekl, že chce být v komunikaci ještě aktivnější než dosud, popisovat, co všechno se vládě podařilo i přes nečekané krize, ale také se vyjadřovat k aktuálním tématům, která ho zajímají, to je právě například fotbal a vámi zmíněný Zlatý míč,“ reagoval mluvčí.

„Z toho všeho vychází mimo jiné i to, že má Petr Fiala nově TikTok, který bude sloužit ke komunikaci odlehčenější formou a směrem spíše k mladším lidem,“ dodal Smolka.

O účtu premiéra na TikToku informoval v minulém týdnu právě Smolka. Tehdy také řekl, že bezpečnostní záležitosti jsou podle něho zajištěny. Účet v této čínské aplikaci pro sdílení krátkých videí si už dříve založili i další politici, zejména opoziční. Přitom Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost před sítí ostře varuje.

„Na TikToku jsou dnes minimálně dva miliony Čechů. Našim cílem není z Petra Fialy udělat influencera, ale komunikovat odlehčenou a srozumitelnou formou politiku, kterou premiér dělá, přiblížit mladší generaci jeho pracovní program, názory a pohled na svět,“ sdělil Smolka.

Premiér před několika dny přidal na TikToku video, kde vysvětluje, proč tam je. „Protože jsou tu moji kolegové, třeba Donald Tusk, Emmanuel Macron a mnozí další. Hlavně jste tu vy, přátelé. Tak jsem si řekl, že to také zkusím, ale nebojte se, mě tu tančit neuvidíte. Popravdě řečeno s Tiktokem se teprve seznamuji, tak vás prosím, abyste mi v komentářích nechali nějaké tipy na nějaký zajímavý obsah,“ říká ve videu předseda vlády.

Fiala však není jediný z politiků, kdo má účet na TikToku. Dále je tam také například poslankyně za ANO Alena Schillerová nebo šéf hnutí Andrej Babiš.

„Třeba i Fiala sundá oblek“

Marketingový expert Lesenský k vystupování na TikToku doplnil, že souvisí se změnou premiérovy strategie. „Určitě si od toho experti slibují především hlasy od prvovoličů. Na této platformě v Česku působí prakticky jen členové hnutí ANO a nutno říct, že své publikum mají,“ podotkl.

Podle jeho slov jde o další onlinový prostor, kde se dají potenciální hlasy získat, proto marketingový tým sáhl i do tohoto rybníčku. „Jestli styl Petra Fialy přinese nové hlasy koalici SPOLU, můžeme jen odhadovat. Zvlášť s již zmíněnou změnou komunikace. Třeba i Petr Fiala na této teenagerské platformě sundá oblek,“ komentoval.

Lesenský dále poukázal na to, že nový styl jednoznačně souvisí se sněmovními volbami. „Bezesporu marketingový tým tlačí pana premiéra do nových věcí právě kvůli vidině hlasů, které do teď koalice SPOLU neměla. Je velmi pravděpodobné, že Petr Fiala není z této Tiktokové eskapády úplně nadšený, ale i on sám dobře ví, že kvůli maximalizaci zisku jde o ‚nutné zlo‘,“ dodal politický marketér.