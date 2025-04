„Bude záležet na podmínkách a charakteru takovéto akce a pak se teprve můžeme rozhodovat“, odpovídá premiér Petr Fiala na otázku, zda vyšle Česká republika na Ukrajina svá vojska v případě mírové akce. K tomu, jak moc je česká opozice ochotna se na toto téma bavit s vládou, dodává: „Není ochotna.“

„Například hnutí ANO není ochotno ani přijít na jednání. To je potom těžké. Dokonce jsem svolal schůzku k bezpečnostním otázkám, ale když zástupci opozice ani nepřijdou, aby mně řekli: Pane premiére, toto, co navrhujete, se nám nelíbí, my bychom to dělali jinak...,“ říká.

Od Trumpa jsem moc neočekával, i tak jsem překvapen

Světovou politikou i ekonomikou hýbou kroky prezidenta Donalda Trumpa a hýbou i Českem. „Třeba celní válka určitě nikomu neprospívá, já ani nemohu jako evropský politik a politik, kterému hodně záleží na pravidlech, tak nemohu ani úplně mávnout rukou nad výroky, které se týkají Grónska a Dánského království, tedy našich spojenců,“ říká Fiala a dodává, že sto let staré recepty prostě dnes nefungují a navíc globalizovaný trh nelze jen tak zrušit.

Velkým tématem v České republice je poslední dobou nedostatek bytů na trhu. Coby předseda ODS Petr Fiala v jednom z předvolebních rozhovorů na iDNES.cz sliboval, že jeho vláda bude stavět 40 tisíc bytů ročně. „Já mám pocit, že to číslo je nyní i 40 tisíc. My jsme znovu rozhýbali bytovou výstavbu a staví se hodně a staví se víc, než se stavělo před nástupem naší vlády. Ale ono to bude několik let trvat, než si budeme moct říct, že jsme ten bytový problém opravdu vyřešili.“

Ve zbylé části rozhovoru pak premiér Fiala odpovídá i na to, jaké volební průzkumy sleduje a jakou reflexi ze svého vládnutí si mapuje a co z toho, co zajímá veřejnost, zajímá jeho. Čtenáři a diváci se také dozvědí, proč Petr Fiala říká, že by chtěl vyhrát příští volby a co by rád ze současného vládnutí určitě dotáhl. Sledujte od půlnoci na iDNES.cz a v tištěné středeční MF DNES.