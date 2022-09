Fialův mimořádný projev ovlivní nadcházející volby, míní politologové

Politolog Lukáš Valeš uvedl, že vystoupení není úplně fér vůči ostatním konkurujícím stranám. „Obávám se, že se jedná o zneužití funkce premiéra pro sebeprezentaci vládních stran a zlepšení jejich pozice před senátními a komunálními volbami,“ vysvětluje politolog.

Politolog Jan Kubáček si je jistý, že premiérovo nedělní vystoupení beze sporu ovlivní komunální volby, protože se dá očekávat, že premiér nastolí téma, které se bude řešit po zbytek celého týdne a které bude předmětem posledního vzkazu voličům.

Podle politologa Jakuba Lyska může premiérovo vystoupení hrát roli ve větších městech, tam kde se volí podle celostátních témat, rozhodně to však podle něj neovlivní komunální volby celkově. „V těch největších městech to může pomoci koalici Spolu, protože připomene voličům, že je ten státník, který řeší ty globální problémy, ať už je to Ukrajina nebo energetická krize,“ vysvětluje Lysek.

Pro voliče Spolu to může mít mobilizační efekt, pokud se mu projev povede, uvedl Lysek. Podotkl však, že jiné voliče jeho projev neovlivní.

„Někdo by mohl říct, že jsou to volby komunální, jsou tam ale i volby senátorské, bude se přece jenom vybírat třetina senátorů, což je samozřejmě i tematika celostátní. Je to situace, kterou jsme ještě nezažili. Je to situace taková trochu mezní,“ doplňuje Kubáček.

Kubáček upozorňuje, že premiér bude muset uzpůsobit svůj projev a vážit slova, aby nebyl některými politickými konkurenty vnímán jako ten, který měl zvýhodnění a měl možnost ovlivnit volební kampaň.

„Bude to pro něj bezesporu hodně náročná disciplína, aby to ustál a aby se dal jeho projev vnímat jako korektní a ne návodný a ne jako pokus mobilizovat veřejné mínění ve prospěch jedné stranické značky, jednoho politického proudu,“ uvedl Kubáček. Valeš však poukazuje i na to, že vláda je dnes natolik nepopulární, že premiérovi sebelepší projev nijak nepomůže.

Podle Valeše nepotřebuje Fiala k prezentaci vládních kroků vlastní pořad v televizi, na to jsou podle něj tiskové konference vlády a na hospodářskou koncepci je ministr hospodářství.

S tím Lysek nesouhlasí, podle něj se projevy v televizi před volbami děly za jakékoliv vlády. „Je mimořádná doba, takže je to celkem férový přístup,“ dodal politolog a upozornil, že komunální volby jsou přece jenom o něčem jiném. Podle něj si sami voliči musí vyhodnotit, jestli se budou rozhodovat podle celostátních témat, nebo podle toho, jestli jejich obec funguje.

První mimořádný projev premiéra Petra Fialy z 22. června 2022: