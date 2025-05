Fiala: Musíme zvýšit pomoc Ukrajině. Dukovany jsou cestou k levným energiím

slo Miroslava Sloupová Autor:

22:04

Česká republika musí zvýšit pomoc Ukrajině a v budoucnosti podpořit znovuvyzbrojení armády. V pořadu Co na to premiér na CNN Prima News to řekl ve středu premiér Petr Fiala (ODS). Ten před volbami zahájil s Ivou Pazderkovou kampaň, ve které chce zaměřit pozornost na prosperitu země, vzdělávání i bydlení a energie. V souvislosti s tím vysvětluje, jak rozhodnutí soudu ovlivní výstavbu Dukovan.