Fiala chce působit rázněji, s platy ale přestřelil, hodnotí experti

Rozruch vyvolala premiérova slova, že aby se lidé měli stejně dobře jako v Německu, potřebuje ještě další mandát. „Čtyři roky nestačily, potřebuji osm let. Pak budeme mít platy jako v Německu a špičkové univerzity a firmy. Už nebudeme žádná montovna,“ tvrdil Fiala.

Kromě ekonomů a veřejnosti ale nad jeho výrokem kroutí hlavou i politologové. „Sice to zapadá do jeho strategie z poslední doby, ale zrovna s těmi platy to přepískl. Jeví se to dost nerealisticky, vlastně jsem nezaznamenal jedinou reakci, která by mu dávala za pravdu a říkala, že je to alespoň teoreticky během těch pár let možné,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Podobně to vidí i jeho kolega Aleš Michal. „Výroky tohoto typu, které mají takříkajíc výbušný potenciál, zapadají do strategie, kterou u Petra Fialy můžeme pozorovat od doby odchodu Pirátů z vlády. Snaží se prezentovat sám sebe jako silného lídra a člověka, který osobně zodpovídá za to, aby se lidem žilo lépe,“ všímá si politolog.

Fiala podle něj výrok trochu přehnal. „Skutečným sdělením mělo spíše být to, že se za pokračování jeho vlády budou mít lidé líp, než kdyby vládl Andrej Babiš. Proti lídrovi opozice dnes vystupuje mnohem častěji adresně a konkrétně, což je ve velkém kontrastu s tím, co u Fialy bylo zvykem dříve,“ doplňuje Michal.

Německo? To spíš budou brát víc i Slováci

Na Fialova slova v pondělí reagovala i opozice. Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové naopak za Fialovy vlády kupní síla Čechů klesá. „Pokud by snad voliči na podzim nezatáhli za záchrannou brzdu a nechali Petra Fialu vládnout další čtyři roky, jako mnohem pravděpodobnější scénář vidím to, že že více než Češi začnou poprvé v historii vydělávat i Slováci,“ tvrdí Schillerová.

Kritiku si Fiala vysloužil i od šéfa odborářů Josefa Středuly, který jeho slova označil za aprílový žert. „Zřejmě si někdo spletl datum. Prvního dubna teprve bude. Jinak se totiž výrok premiéra Fialy, že mu máme dát ještě čtyři roky a budete mít platy jako v Německu, nedá vysvětlit. Jedině, že mluvil pouze o platech ústavních činitelů. Tam jsou kousek od cíle,“ řekl Středula.

Petr Fiala @P_Fiala „Platy jako v Německu? To tady u nás nechceme!“ Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně… https://t.co/3L3pHoo2Lc oblíbit odpovědět

Sám Fiala si za svými nedělními slovy ale nadále stojí. A v pondělí si ještě přisadil. „Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně práce,“ opřel se Fiala do kritiků.

Jeho vláda prý rekordně investuje do budoucnosti země. „I rozpočet na příští rok je toho důkazem. Snažíme se restartovat Česko, budujeme klíčovou infrastrukturu, která tady roky chyběla, a umíme přilákat velké investory. Také se staneme mezinárodní špičkou v jaderné energetice,“ tvrdí premiér.

Podle ekonomů, které oslovila redakce iDNES.cz, ale není možné, aby se v dalších čtyřech letech dostaly platy na úroveň Německa či Rakouska. Slib nepovažují za proveditelný a upozorňují, že by šlo o malý zázrak.