Premiér požádá Jurečku, aby vedl resort životního prostředí do konce roku

„Panu prezidentovi jsem sdělil, že je potřeba ještě nějaký čas na to, abych návrh na jmenování Petra Hladíka prezidentovi předložil,“ řekl Fiala v uplynulém týdnu. Je podle něj třeba, aby se první vyjasnily všechny nejasnosti kolem osobnosti Petra Hladíka.

Hladík měl jako kandidát lidovců vystřídat v čele ministerstva Annu Hubáčkovou koncem října, výměnu však zarazila razie týkající se kauzy přidělování městských bytů v Brně, během které policie navštívila i Hladíkovu kancelář. Policie jej z ničeho neobvinila. Lidovci se však poté s premiérem domluvili, že do vyjasnění Hladíkovy role v kauze bude vedením resortu pověřen Jurečka.

V pořadu zaznělo také téma státního rozpočtu. Premiér nemá signál, že by prezident Miloš Zeman chtěl návrh rozpočtu na příští rok vetovat. Nemá ale ani slíbeno, že veto nebude. Premiér poukázal na to, že návrh rozpočtu na příští rok ještě Sněmovna neschválila. „Pokud prezident uplatní veto, tak ho přehlasujeme, tak aby rozpočet mohl vstoupit v platnost,“ dodal premiér. Nemyslí si, že rozpočet nebude schválený do konce roku.

Zeman může mít podle Fialy také dobré důvody pro to, aby rozpočet na příští rok nevetoval. „Máme tam výrazně zvýšené výdaje na obranu, ale máme tam taky rekordní investice do dopravní infrastruktury,“ řekl premiér. Jde podle něj o věci, které by prezident s ohledem na své dlouhodobé názory mohl ocenit.

Rozpočtovému provizoriu se podle Fialy Česko vyhne. Na začátku letošního roku se podle něj ale ukázalo, že rozpočtové provizorium žádnou katastrofu nezpůsobilo.

Zastropování cen energií

Ministerský předseda také reagoval na protivládní demonstrace, na kterých lidé žádají premiérovu rezignaci. „Naše vláda silná je, ukazuje se to na tom, jakým způsobem jsme provedli společnost tímto kritickým rokem,“ obhajoval premiér svou vládu a zmínil například ruskou agresi na Ukrajinu, uprchlickou krizi či narůstající ceny energií.

S posledním zmíněným se podle Fialy vláda vypořádala, a to nastavením stropu cen energií. „Strop je nastavený zodpovědně, nesnížíme ho,“ řekl k současně nastavené hranici premiér. Platí podle něj závazek, že celková daňová zátěž nesmí vzrůst.

Na otázku moderátora Václava Moravce, zda ví, jaké bude mít zálohy na energie, odpověděl, že konkrétní číslo si nepamatuje. „Zálohy se mi samozřejmě zvýší. Ale kdybychom nezavedli strop, tak to bude mnohem vyšší. Zhruba 70 procent občanů bude mít v příštím roce nově nastavované ceny. Mají jistotu, že se nemůže stát, že budou platit násobky současné ceny,“ uzavřel premiér.

Do pořadu dostal pozvání také předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se však natáčení nezúčastnil.