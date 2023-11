Fiala vyzval Gruntoráda k přerušení hladovky. Vláda požadavky plní, vzkázal

Premiér Petr Fiala vyzval disidenta Jiřího Gruntoráda k přerušení nebo ukončení hladovky s tím, že jeho původní požadavky týkající se důstojných penzí pro disidenty a disidentky vláda plní. Zrušit usnesení kabinetu hlásící se k tradicím Charty 77 premiér nechce. Novinářům řekl, že by to bylo v rozporu s jeho svědomím a že to po něm nemůže chtít ani muž, kterého si velmi váží.