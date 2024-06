Nejásáme, ani nejsme zklamaní. Musíme cílit i na prvovoliče, říká Fiala o volbách

Z výsledků voleb je podle něj vidět, že voliči dali hlasy stranám, které jsou výrazně kritické k systému, jako je STAČILO! a Přísaha a Motoristé.

„Celé volby jsou zdviženým prstem občanů. Tato interpretace převládá i v jiných zemích Evropské unie,“ dodal.

Opozice podle něj vládní strany neporazila a naopak koalici namotivovala k intenzivnější práci. „Jsem si jistý, že jsme schopní vyhrát příští volby a pracujeme na tom. Toto jsou volby, kde lidé často dávají hlasy opozičním stranám,“ dodal s tím, že právě úspěch Přísahy a Motoristů je největším překvapením voleb, ke kterému vedl fenomén Filipa Turka. Právě ten oslovil hlavně mladé voliče.

„Voliči volí i hnutí, které by třeba nevolili v parlamentních volbách. Na druhé straně byli silně osloveni lidé, kteří k volbám normálně nechodí nebo prvovoliči. Musíme dělat víc pro to, abychom získali prvovoliče my,“ pokračoval a odmítl, že by Přísaha a Motoristé byli „ODS Revival“.

„Je to vítězství Přísahy a s Přísahou žádný překryv nevidím,“ dodal. ODS podle něj oslovuje voliče intenzivně a úspěšně a ve svých postojích je konzistentní. „Naše témata jsou jasná. Nostalgie po starých časech je jasná, ale nereálná. Politika Václava Klause je jiná. ODS se neposunula, posunuli se jiní,“ vysvětlil.

Volby podle něj jasně ukázaly, že koalice SPOLU je jediná, která dokáže čelit populistům. SPOLU označil za životaschopný projekt, ve kterém hodlají strany pokračovat. Sloučení v jedno hnutí nebo stranu ale odmítl.

„Strany mají svou tradici a svou identitu. Voliči nám dávají najevo, abychom spolupracovali, aby to, že dávají středopravicové straně hlas, mělo svou sílu,“ objasnil s tím, že právě spolupráce je v koalici klíčová. Dodal také, že je přesvědčen o vítězství v nadcházejících sněmovních volbách.

Novotný se vylučovat nebude, omluvil se

V posledních týdnech také ODS zatřásla kauza starosty Řeporyjí Pavla Novotného. Ten se na síti X hrubě vyjádřil o zpěvačce Anně Slováčkové, která se léčí s rakovinou.

Pole Fialy je Novotný kontroverzní člen s výroky, které provokují ve veřejném prostoru a připustil, že některé jsou přehnané. „Není to nová situace. Teď jsme se rozhodli tak, že Pavla vylučovat nebudeme,“ řekl.

Výroky Novotného byly podle něj na hraně slušnosti. Starosta Řeporyjí se za ně ale rychle omluvil a aktivně nyní pomáhá na dětské onkologii. „Nejsou to jen slova, ale pomáhá i činem,“ dodal.

„Novotný je členem ODS, to znamená, že se s námi cítí být spojen v určitém směřování. ODS sdružuje lidi, kteří mají podobný pohled na svět. Občas jsou tam i lidé jako Novotný. Na základě čeho členy vylučovat by nyní mělo být k diskuzi,“ uvedl.

Česko je bezpečná země

Pokus o teroristický útok, o který se minulý týden snažil cizinec z jižní Ameriky, který se pokoušel zapálit autobusy pražské MHD, podle Fialy nyní nijak neovlivňuje bezpečnostní situaci v Česku.

„Česká republika je bezpečnou zemí. Občané se nemusí bát. Že čelíme bezpečnostním výzvám je pravda, ale je vidět že naše bezpečnostní složky fungují výborně a dobře funguje i evropská spolupráce,“ řekl.

Přestože policejní prezident minulý týden uvedl, že za útokem stojí Rusko, Fiala výrok zmírnil s tím, že jde o pravděpodobnou verzi, stopy k tomu jsou, zároveň ale stále probíhá vyšetřování.

„Víc, než jsem řekl, říct nemůžu. Je tam politická motivace a je tam stopa směrem k Rusku. Není to ojedinělé. Tyto aktivity se dějí i jinde v Evropě,“ řekl premiér a znovu poděkoval veřejnosti.

Zopakoval, že bezpečnostní opatření se zpřísňovat nyní nijak nebudou – řada z nich již od hokejového mistrovství totiž zpřísněná je. Fiala také znovu odmítl, že by nyní Česku hrozila jakákoli bezpečnostní hrozba.

„Je to složité, nepracují jen se svými občany, ale i s občany jiných zemí, takže věc je složitější,“ dodal s tím, že bezpečnostní složky jsou stále v pozoru a situaci sledují.