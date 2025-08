Premiér Fiala odjel na dovolenou. Podívejte, jakými knihami se zásobil

Již před prázdninami se premiér Fiala pro iDNES.cz vyjádřil, že by rád kromě debat s voliči stihl také jet na dovolenou. „Přestože je teď doba velmi dynamická a nepředvídatelná, věřím, že vyjde čas i na dovolenou, kterou bych rád strávil se ženou tradičně u Středozemního moře,“ nastínil premiér Fiala iDNES.cz své plány.

Na sociálních sítích také sdělil, jak si představuje svou ideální dovolenou. „O dovolené se snažím mít úplný klid, pokud to jde. Já nejraději dovolenou trávím u moře. Vstanu, jdu k vodě a plavu. Já moc neležím na pláži, ale plavu docela dlouho. Mám to rád. A pak se naobědvám,“ popisoval premiér.

Petr Fiala @P_Fiala Všechno asi přečíst na dovolené nestihnu, ale podle nálady mám z čeho vybírat - a to nemluvím o čtečce, kterou jsem samozřejmě doma nezapomněl. ;-)



Přeji pěkné letní dny a dobré počasí. :-) https://t.co/q0ARPzSObn oblíbit odpovědět

Na dovolenou nakonec skutečně vyrazil a s sebou si vzal také několik knih. „Všechno asi přečíst na dovolené nestihnu, ale podle nálady mám z čeho vybírat – a to nemluvím o čtečce, kterou jsem samozřejmě doma nezapomněl,“ řekl Fiala. Jaké knihy to nakonec byly?

Čas si bude krátit například detektivním románem Ukradený Caravaggio od Daniela Silvy, nebo dílem chilského spisovatele Roberta Bolana Divocí detektivové.

V seznamu knih je také milostná novela od Dory Kaprálové, Mariborská hypnóza, nebo Maniac od Benjamina Labatuta. Ten pojednává o vědci, který chce svými objevy posunout svět kupředu. Zároveň však svými vynálezy přináší možnost zneužití a hrozivých následků. „Je to fascinující kniha. Je to v jádře romantické psaní,“ bylo napsáno o knize v loňské recenzi na iDNES.cz.

Kromě románů má Petr Fiala k dispozici také vědečtější čtení, příkladem je sbírka esejí od českého historika umění Josefa Kroutvora s názvem Driftbook. „Patří sem vše, co vyplavila voda, co přinesl čas, patří sem ale i to, co vzal vítr a nebylo hned zapsáno. Patří sem spousta věcí, nápadů, maličkostí a zážitků,“ napsal autor o publikaci.