Nebudeme zvyšovat daně. Tečka, slibuje Fiala. Válečná daň je speciální věc

Premiér Petr Fiala v pořadu Napřímo na televizi Nova řekl, že za elektřinu platí zálohy 2 800 korun. Za plyn pak přes 10 tisíc. Premiér současně přiznal, že zálohy za plyn se jeho rodině zvedly několikanásobně.

„Naše rodina se snaží šetřit. Začíná se také projevovat úsporný tarif. U plynu začne fungovat zastropování. To, že šetříme, neznamená, že bychom si to nemohli dovolit. Děláme to kvůli firmám i sousedům. Kvůli všem,“ řekl v pořadu premiér.

Podle něj je důležité, aby cena za elektřinu a plyn nepřekročila zastropované ceny. Cena silové elektřiny je omezena částkou 6 korun včetně DPH a plyn cenou 3 koruny včetně daně z přidané hodiny za kilowatthodinu. Pro domácnosti to bude znamenat cenu za elektřinu do 9 korun za kWh.

Dneska se jiné země dívají na nás

„Občané České republiky jsou lidé velmi inteligentní, vidí, co se odehrává. Jestli někdo říká, že se můžeme uzavřít jako energetický ostrov, tak lže. Dneska se jiné země dívají na nás, jak to naše vláda udělá,“ uvedl dále Fiala.

Podle jeho slov je vláda schopna občanům garantovat cenu elektřinu a plynu na příští rok. „K tomu směřuje snaha oddělit cenu elektřiny a plynu,“ doplnil.

Kam by se mohly ceny dále posunout, nemá podle Fialy nikdo představu. „Zastropování přináší náklady do státního rozpočtu,“ řekl. Podle něj jsou to dobře vynaložené peníze. „V tomto případě to zaplatí firmy, které mají neočekávané zisky,“ doplnil.