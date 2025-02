Fiala opět označil Babiše za viníka Green Dealu. Minimalizujeme škody, dodal

Americký prezident Donald Trump znovu odstoupil od Pařížské klimatické dohody a zrušil nařízení schválené za jeho předchůdce Joe Bidena o tom, že do roku 2030 má být polovina prodaných aut elektrických.

Od Pařížské dohody chce v Česku odstoupit například i Babiš. O změnách v Green Dealu se uvažuje napříč politickou scénou, a to včetně vládní koalice. Například Zbyněk Stanjura (ODS) mluví o zrušení zákazu spalovacích motorů i zavedení emisních povolenek.

Bývalá česká ministryně životního prostředí, Anna Hubáčková (KDU-ČSL), v roce 2022 ale změny prosazovala. Fiala v pořadu řekl, že Pařížskou dohodu schválilo ANO, stejně jako Green Deal a strany současné koalice SPOLU tak neměly rozhodující hlas.

„My už jen hasíme požár. Náš hlas nebyl rozhodující a my jsme za podporu získali 30 procent emisních povolenek zdarma,“ řekl. „Všechny klíčové věci, kde byla jednomyslnost, odsouhlasil Andrej Babiš,“ uvedl proti svému politickému konkurentovi, kterého takto obvinil již v minulosti víckrát. Nyní je podle Fialy ale zemí, které o změnách v souvislosti s odstoupení USA od Pařížské dohody, více.

„Rámcová pozice české vlády byla vstřícná k emisním povolenkám 2, a to schválilo ANO.“ Hubáčková chtěla podle něj minimalizovat škody. Podle Fialy se díky tomu podařilo zajistit lepší mechanismus v případě, že by cena povolenek vzrostla.

„Když se podíváme na Dragiho zprávu, na současné dokumenty, rétorika v nejvyšší politické rovině se změnila. My musíme něco dělat,“ pokračoval Fiala. Pokud nebudeme schopni v Evropě deregulovat, budeme podle něj dále prohrávat v mezinárodní soutěži. O Green Dealu se mluví málo, za to se mluví o konkurenceschopnosti a prosperitě, poznamenal také.

Na pondělní návštěvě Bruselu se Fiala přesvědčil, že shoda v deregulaci je v Evropě silná. Na to, že některé automobilky, které do změn už investovaly, nechtějí pravidla znovu měnit, reagoval. „Probíhá strukturovaný dialog s automobilkami, který vede Evropská komise,“ potvrdil Fiala. Podle jeho informací platí většinový názor ten, že změna je potřebná, ale bez trvání na pokutách, které by pro automobilky následovaly.

Ve věci zákazu spalovacích motorů je podle Fialy dohoda složitější. „Bude záležet v mnoha směrech na tom, co se stane v Německu. Nesmíme podceňovat jeho význam,“ řekl premiér. Zároveň ale uvedl, že je důležité se od něj emancipovat a k tomu podle něj vláda podniká jednotlivé kroky. Fiala také uvedl, že věří, že se politická situace v Německu stabilizuje. Vnitřní politiku ale komentovat odmítl.