Proč si koupil glóbus a jak mapy mohou zkreslovat. Babiš opět vyučoval zeměpis

  22:48
Premiér Andrej Babiš zveřejnil na sociálních sítích nové video, v němž opět vysvětluje, proč si pořídil glóbus. Navazuje tak na své předchozí vystoupení, které vyvolalo vlnu reakcí i posměšků. Tentokrát své vysvětlení pojal jako „hodinu zeměpisu“, určenou podle jeho slov především dětem, kde vysvětluje, jak Mercatorovo zobrazení map zkresluje velikosti světadílů a ostrovů.
Andrej Babiš vysvětluje rozdíl mezi mapou a glóbusem (23. ledna 2026)

Andrej Babiš vysvětluje rozdíl mezi mapou a glóbusem (23. ledna 2026) | foto: Andrej Babiš

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...
„Milé děti, budeme pokračovat v hodině zeměpisu. A já vám vysvětlím, proč jsem si koupil glóbus. Podívejte se na tuto mapu. Vidíte, tohle je Grónsko,“ ukazuje Babiš ostrov na mapě. Pomocí obkresleného tvaru a velikosti Grónska demonstruje, jak velké se zdá být Grónsko oproti Spojeným státům nebo Africe.

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

„Představte si, že je podle této mapy tak velké jako Spojené státy nebo jako půlka Afriky. Ale já jsem si koupil glóbus proto, abyste viděli ve skutečnosti, jak to je,“ vysvětluje.

Na glóbusu je podle premiéra patrné skutečné měřítko. Uvádí, že Grónsko je přibližně čtyřiapůlkrát menší než Spojené státy a čtrnáctkrát menší než Afrika.

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

„No takže celá tahle anabáze o tom glóbusu, který stál, nakonec jsem dohledal fakturu, třináct tisíc, ne patnáct, takže se omlouvám, jsem dostal novou informaci, proč to tak vlastně je,“ konstatuje.

Pro děti zároveň vysvětluje, že zkreslení velikostí je důsledkem mapového zobrazení od Gerharda Mercatora. „To byl vlámský kartograf, geograf, matematik a jeden z nejvýznamnějších tvůrců map v dějinách. A ten vlastně udělal tyhle mapy, které jsou zobrazeny jako přímky, aby zkrátka při námořní navigaci mohli plout rovně, protože samozřejmě to neviděli plasticky,“ dodává.

Tak, kdo tohle z vás věděl? A neříkejte, že všichni

23. ledna 2026 v 20:15
Andrej Babiš celým videem reaguje na kritiku, která se objevila poté, co oznámil, že si kvůli debatám kolem Grónska pořídil glóbus za patnáct tisíc korun. „Já jsem si kvůli tomu koupil glóbus za patnáct tisíc, abych přesně věděl, kde to Grónsko je,“ překvapil premiér novináře po jednání vlády.

Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl Babiš. A odmítl pochvalná slova Lavrova

Na sociálních sítích jeho výrok strhl lavinu vtipů, což Andreje Babiše popudilo, proto následně přišel s vysvětlením, v čem je glóbus lepší. „Zase bavím některé lidí na sítích a někteří se mi smějí, protože mají jiný mozek než já,“ řekl ve svém předchozím příspěvku na sociálních sítích.

