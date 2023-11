GLOSA: Fico v Praze. Kdo spolkl žábu a kdo odešel středem

Kdybychom dali na názor politiků, přijížděl slovenský premiér vlastně do nepřátelské země, protože nikdo z našich nejvyšších činitelů neměl před dvěma měsíci tu slušnost, aby mu blahopřál k vítězství ve volbách. I když museli tušit, že jednou budou muset spolknout žábu, s Ficem se sejít a pak s ním mnohokrát jednat. Asi tajně doufali, že se na Slovensku podaří Fica přečíslit, obejít a zahnat do opozice, ale byly to vlhké sny. Prezident a šéfka Sněmovny se ale v pátek pro jistotu s „netvorem“ dětinsky sešli bez přítomnosti médií, aby náhodou neexistovala fotka, jak si třesou rukama.

Fico udělil českým kolegům lekci, že politika se nedělá srdíčkem, ale hlavou.