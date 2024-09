Fiala přijme prezidenta Korejské republiky po výhře KHNP v jaderném tendru

Ještě před cestou do Plzně Jun Sok-jol zahájí společně s prezidentem Petrem Pavlem česko-korejské podnikatelské fórum.

Fiala a Jun Sok-jol budou jednat i za účasti ministrů průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, dopravy, financí a ministra pro vědu, výzkum a inovace a jejich korejských protějšků.

Kromě rozšíření spolupráce v jaderné energetice, včetně zapojení českého průmyslu do výstavby jaderných bloků, bude tématem prohloubení hospodářské a průmyslové spolupráce. Půjde i o navýšení obchodní výměny, strategických investic, intenzivnější spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a o posílení zahraničně-bezpečnostní spolupráce.

Prezident Korejské republiky ve čtvrtek ujistil českého prezidenta, že se korejská vláda postará o to, aby před podpisem smlouvy se společností KHNP o stavbě jaderných bloků nevznikly problémy. Jun Sok-jol do Prahy dorazil zhruba dva měsíce poté, co česká vláda rozhodla, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP.

ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Francouzská firma EDF i severoamerická společnost Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle Westinghouse nemá KHNP licenci k nabízené technologii. Spor mezi společnostmi je dlouhodobý, zabývá se jím mezinárodní arbitráž.

Jun Sok-jo nevyloučil, že by KHNP a Westinghouse mohly částečně u Dukovan spolupracovat, podobně jako v minulosti ve Spojených arabských emirátech. Westinghouse se tam podílel na části zakázky KHNP při stavbě jaderné elektrárny Barakah.

Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.