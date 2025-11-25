Ať si ho nachystají sami, odmítá Fiala, aby jeho vláda předělávala rozpočet

Josef Kopecký
  10:45
Premiér a šéf ODS Petr Fiala kategoricky odmítl možnost, že by jeho končící vláda ještě mohla předělávat návrh státního rozpočtu na příští rok, jak to požaduje nová koalice ANO, SPD a Motoristů. „Přece naše vláda nebude připravovat pro budoucí vládu rozpočet podle jejích pokynů. Ať si ho nachystají sami,“ uvedl Fiala ve videu, které zveřejnil na síti X.

Premiér Petr Fiala (ODS) jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pravděpodobná budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která má většinu ve Sněmovně, se dohodla, že vrátí k přepracování návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun s tím, že by nový nový návrh měl být do Sněmovny předložen do 16. prosince. Tedy do dvaceti dnů od středy, kdy poslanci projednají návrh rozpočtu v prvním čtení.

ANO, SPD a Motoristé chtějí jiný rozpočet. Skutečný deficit je 381 miliard, míní

Místopředsedkyně ANO a zřejmě i budoucí ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že faktický schodek návrhu rozpočtu končící vlády je nejméně 381 miliard korun, že je zhruba o 95 miliard vyšší, než avizuje Fialova vláda.

„Desítky miliard korun, ty tam samozřejmě chybí, ale ne v našem rozpočtu. Ty chybí na nesmyslné sliby hnutí ANO,“ říká Fiala ve videu, které zveřejnil během své cesty do Angoly, kde je na summitu Evropské unie s Africkou unií.

„My jsme rozpočet poslali do sněmovny 30. září, od té doby ho mají všichni poslanci k dispozici a mohli na něm pracovat,“ připomíná Fiala.

„Andrej Babiš ještě před pár týdny tvrdil, že náš rozpočet nestojí za nic a že oni mají nějaký lepší, dokonalý rozpočet. Pak se ukázalo, že to je další lež Andreje Babiše, žádný rozpočet nemají, a začali nás tlačit, vyhrožovat nám, žádat nás, abychom ten náš rozpočet poslali do Poslanecké sněmovny. Dokonce slíbili, že dodrží výdaje, příjmy, tedy deficit tak, jak jsme to naplánovali. No a to se zase ukázalo, že to není pravda,“ uvedl na sociální síti končící premiér.

Jeho pravděpodobný nástupce v čele vlády, předseda ANO Andrej Babiš, se ve svém pravidelném ranním videu vyjadřuje k tomu, proč si původně myslel, že bude možné schválit v prvním čtení výši příjmů, výdajů i schodku.

„30. 9. Stanjura poslal návrh rozpočtu do Sněmovny. Ano, a potom jsme slyšeli, že tam chybí 30 miliard na dopravní infrastrukturu. Tak jsme si mysleli, že v rámci toho rozpočtu přesuneme peníze z některých kapitol, abychom nezastavili ty dopravní stavby,“ řekl Babiš.

Schillerová kritizovala, že v návrhu rozpočtu chybí 37,2 miliardy korun pro Státní fond dopravní infrastruktury. Podle ní také návrh vůbec nepočítá s růstem výdajů na vyplácení nemocenské, i když se počítá s růstem platů. „Když jsem to sečetla, vyšlo mi to na 83,6 miliardy,“ řekla nejprve, kolik podle ní chybí peněz na straně výdajů. Později tuto čásku navýšila dokonce na 95,9 miliardy korun.

Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš

„Teď, když konečně už se úředníci nebojí, dali nám na papír, že například na MPSV chybí na sociální dávky 32 miliard a chybí školství, chybí v justici a všude chybí peníze a je tam asi díra 95 miliard, nebo možná to bude méně, nevím, zkrátka to už se nedá opravit, a proto ten rozpočet musíme vrátit,“ zdůvodňuje Babiš, proč nová koalice prosadí ve středu vrácení rozpočtu k přepracování.

Je tak zjevné, že Česko míří k rozpočtovému provizoriu. Sněmovna určitě nestihne projednat a schválit rozpočet do konce roku.

„Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad: Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat. K tomu teď stačí jen využít situaci, a to i za cenu porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ uvedl ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura.

„Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé pohodlnou většinu poslanců, už nepokrytě sledují jediný cíl - utrácet jak tygr v masně a zvýšit rozpočtový deficit za hranici povolených limitů,“ míní Stanjura.

Vstoupit do diskuse (59 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

V sídle Správy železnic zasahují policisté z NCOZ

ilustrační snímek

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté z centrály proti organizovanému zločinu. Podle webu Odkryto.cz se zásah týká stavebních zakázek na železnici.

25. listopadu 2025

Saúdové rozvolnili prodej alkoholu, stačí zlatá víza. Lidé si brali desítky lahví

Příprava nealkoholického koktejlu v baru v Rijádu. (23. ledna 2024)

Saúdská Arábie částečně uvolnila zákaz prodeje alkoholu a umožnila vybrané kategorii cizinců nakupovat alkoholické nápoje v obchodě, který byl dosud vyhrazen pouze diplomatům nemuslimského vyznání....

25. listopadu 2025  10:59

Ať si ho nachystají sami, odmítá Fiala, aby jeho vláda předělávala rozpočet

Premiér Petr Fiala (ODS) jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě....

Premiér a šéf ODS Petr Fiala kategoricky odmítl možnost, že by jeho končící vláda ještě mohla předělávat návrh státního rozpočtu na příští rok, jak to požaduje nová koalice ANO, SPD a Motoristů....

25. listopadu 2025  10:45

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

25. listopadu 2025  10:41

Pobodání v centru Ústí za bílého dne. Zraněný sám přišel k hlídce strážníků

Muž přišel v centru Ústí nad Labem k hlídce strážníků s tím, že ho jiný muž...

Přímo v centru Ústí nad Labem na ulici došlo za bílého dne k podobání. Když hlídka městské policie procházela frekventovanou Hrnčířskou ulicí, oslovil ji najednou muž s tím, že ho před chvíli...

25. listopadu 2025  10:40

V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky

Letoun F-16 rumunského letectva

Rumunsko ráno nasadilo do akce stíhací letouny poté, co jeho vzdušný narušila dvojice dronů u hranic s Ukrajinou. Narušení vzdušného prostoru dronem ráno oznámilo také sousední Moldavsko. Tamní...

25. listopadu 2025  10:36

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Devadesátiletý řidič dostal v obci Stavenice na Šumpersku smyk a poté narazil s...

Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...

25. listopadu 2025  10:15

Agrofert koupil společnost, která vlastní terminál čpavku v Nizozemsku

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V.

25. listopadu 2025  10:14

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je nebezpečné a nevyzpytatelné, to platí více než kdy jindy. Je to do očí bijící realita současného světa,“...

25. listopadu 2025  8:35,  aktualizováno  9:57

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...

25. listopadu 2025  6:44,  aktualizováno  9:56

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.