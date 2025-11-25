Pravděpodobná budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která má většinu ve Sněmovně, se dohodla, že vrátí k přepracování návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun s tím, že by nový nový návrh měl být do Sněmovny předložen do 16. prosince. Tedy do dvaceti dnů od středy, kdy poslanci projednají návrh rozpočtu v prvním čtení.
ANO, SPD a Motoristé chtějí jiný rozpočet. Skutečný deficit je 381 miliard, míní
Místopředsedkyně ANO a zřejmě i budoucí ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že faktický schodek návrhu rozpočtu končící vlády je nejméně 381 miliard korun, že je zhruba o 95 miliard vyšší, než avizuje Fialova vláda.
„Desítky miliard korun, ty tam samozřejmě chybí, ale ne v našem rozpočtu. Ty chybí na nesmyslné sliby hnutí ANO,“ říká Fiala ve videu, které zveřejnil během své cesty do Angoly, kde je na summitu Evropské unie s Africkou unií.
„My jsme rozpočet poslali do sněmovny 30. září, od té doby ho mají všichni poslanci k dispozici a mohli na něm pracovat,“ připomíná Fiala.
„Andrej Babiš ještě před pár týdny tvrdil, že náš rozpočet nestojí za nic a že oni mají nějaký lepší, dokonalý rozpočet. Pak se ukázalo, že to je další lež Andreje Babiše, žádný rozpočet nemají, a začali nás tlačit, vyhrožovat nám, žádat nás, abychom ten náš rozpočet poslali do Poslanecké sněmovny. Dokonce slíbili, že dodrží výdaje, příjmy, tedy deficit tak, jak jsme to naplánovali. No a to se zase ukázalo, že to není pravda,“ uvedl na sociální síti končící premiér.
Jeho pravděpodobný nástupce v čele vlády, předseda ANO Andrej Babiš, se ve svém pravidelném ranním videu vyjadřuje k tomu, proč si původně myslel, že bude možné schválit v prvním čtení výši příjmů, výdajů i schodku.
„30. 9. Stanjura poslal návrh rozpočtu do Sněmovny. Ano, a potom jsme slyšeli, že tam chybí 30 miliard na dopravní infrastrukturu. Tak jsme si mysleli, že v rámci toho rozpočtu přesuneme peníze z některých kapitol, abychom nezastavili ty dopravní stavby,“ řekl Babiš.
Schillerová kritizovala, že v návrhu rozpočtu chybí 37,2 miliardy korun pro Státní fond dopravní infrastruktury. Podle ní také návrh vůbec nepočítá s růstem výdajů na vyplácení nemocenské, i když se počítá s růstem platů. „Když jsem to sečetla, vyšlo mi to na 83,6 miliardy,“ řekla nejprve, kolik podle ní chybí peněz na straně výdajů. Později tuto čásku navýšila dokonce na 95,9 miliardy korun.
Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš
„Teď, když konečně už se úředníci nebojí, dali nám na papír, že například na MPSV chybí na sociální dávky 32 miliard a chybí školství, chybí v justici a všude chybí peníze a je tam asi díra 95 miliard, nebo možná to bude méně, nevím, zkrátka to už se nedá opravit, a proto ten rozpočet musíme vrátit,“ zdůvodňuje Babiš, proč nová koalice prosadí ve středu vrácení rozpočtu k přepracování.
Je tak zjevné, že Česko míří k rozpočtovému provizoriu. Sněmovna určitě nestihne projednat a schválit rozpočet do konce roku.
„Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad: Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat. K tomu teď stačí jen využít situaci, a to i za cenu porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ uvedl ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura.
„Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé pohodlnou většinu poslanců, už nepokrytě sledují jediný cíl - utrácet jak tygr v masně a zvýšit rozpočtový deficit za hranici povolených limitů,“ míní Stanjura.